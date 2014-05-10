Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Mayıs 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony RX100M3, 15 Mayıs tarihinde duyurulacak

Sony’nin daha önce ortaya çıkan bilgilere göre bu hafta içerisinde duyurulması gereken yeni kompakt fotoğraf makinesi RX100M3, SonyAlphaRumors sitesinin son haberine 15 Mayıs tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. RX100M2’yerine hazırlanan üst düzey makinenin bilinen teknik detayları ise şu şekilde;





20MP çözünürlüğünde sensör

125-25600 ISO aralığı

24-70mm f/1.8-2.8 lens

SGVA OLED Tru-Finder 1440 nokta elektronik vizör

180 derece hareketli ekran

XAVC S formatında video kaydı

RX100/M2 modelleriyle benzer gövde ve ağırlık

Tahmini olarak 800-850$ arası bir fiyat etiketi









Fujifilm





Sigma, X-Mount lenslerini Photokina kapsamında görücüye çıkartabilir

Sektörün önemli lens üreticilerinden Sigma, FujiRumors’un elde ettiği bilgilere göre Fujifilm X-Mount uyumlu ilk lenslerini Photokina 2014 kapsamında görücüye çıkartmaya hazırlanıyor. Lensler hakkında şimdilik herhangi bir bilgi yer almıyor olsa da, Sigma’nın rakiplerine göre daha ucuz lensler ortaya koyabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.







