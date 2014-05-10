Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony RX100M3, 15 Mayıs tarihinde duyurulacak
Sony’nin daha önce ortaya çıkan bilgilere göre bu hafta içerisinde duyurulması gereken yeni kompakt fotoğraf makinesi RX100M3, SonyAlphaRumors sitesinin son haberine 15 Mayıs tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. RX100M2’yerine hazırlanan üst düzey makinenin bilinen teknik detayları ise şu şekilde;
- 20MP çözünürlüğünde sensör
- 125-25600 ISO aralığı
- 24-70mm f/1.8-2.8 lens
- SGVA OLED Tru-Finder 1440 nokta elektronik vizör
- 180 derece hareketli ekran
- XAVC S formatında video kaydı
- RX100/M2 modelleriyle benzer gövde ve ağırlık
- Tahmini olarak 800-850$ arası bir fiyat etiketi
Fujifilm
Sigma, X-Mount lenslerini Photokina kapsamında görücüye çıkartabilir
Sektörün önemli lens üreticilerinden Sigma, FujiRumors’un elde ettiği bilgilere göre Fujifilm X-Mount uyumlu ilk lenslerini Photokina 2014 kapsamında görücüye çıkartmaya hazırlanıyor. Lensler hakkında şimdilik herhangi bir bilgi yer almıyor olsa da, Sigma’nın rakiplerine göre daha ucuz lensler ortaya koyabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Not: Görsel temsilidir. (FR)
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Küçük bir tane 85mm 1.8 :)
60mm 1.1 Macro
15-30mm 2.8f ama küçük :D
Tabi Sigma bunları asla küçük yapamaz :) Ama yaparsa da acayip kalite olur :)
NOT:ekleme 18-35mm 1.8f lensin de X mount ve hafif küçüğü olursa çok şukela olur vallaha :D