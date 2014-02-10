Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Şubat 2014"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony’den A6000 yanında HX400 ve HX60 fotoğraf makinesi modelleri de geliyor

Fotoğraf sektörüne yönelik yatırımlarına devam eden Sony, gelen son bilgilere göre CP+ 2014 fuarı kapsamında ya da öncesi A6000 aynasız fotoğraf makinesi yanında HX60 ile HX400 modellerini de kullanıcıların beğenisine sunacak. Resmi duyurularının Çarşamba günü yapılması beklenen ürünlerden HX400 teknik olarak 20,4MP sensöre, 50 kat optik yakınlaştırma yapabilen lense ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine, HX60 teknik olarak 20,4MP sensöre, 30 kat optik yakınlaştırma yapabilen lense ve GPS teknolojisine ve son olarak A6000 ise teknik olarak 24,3MP sensöre, A7 ile benzer gövde yapısına, elektronik vizöre, dahili Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerine ve ciddi oranda hızlı otomatik netleme sistemine sahip olacak. Firmanın teknik detayları belli olmayan yeni kompakt makinelerinin görselleri de aşağıda yer alıyor.









Samsung





Samsung’dan görüntüleme ürünleri açısından 2014 beklentileri

Fotoğraf sektörü içerisinde diğer sektörlerdeki başarısını bir türlü yakalayamayan Samsung, PhotoRumors’un yaptığı derleme doğrultusunda 2014 yılı içerisinde aşağıda yer alan ürünler ile karşımıza çıkabilir;





1-inç sensör ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip NXF1 ya da F1 fotoğraf makinesi. Modelin bir akıllı telefon kadar ince olacağı ve beraberinde 3 yeni lens ile geleceği düşünülüyor

Nisan ayında NX1 modeli isimli fotoğraf makinesi 28MP’lik APS-C sensör, Android işletim sistemi ve 4K video çekim kapasitesiyle gelebilir

Giriş seviyesi yeni NX3000 fotoğraf makinesi duyurulabilir

2014 yılı için bekleneler arasında FF (Tam Kare) sensörlü bir model yer almıyor



