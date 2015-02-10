Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Şubat 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Ricoh/Pentax

Ricoh/Pentax, FF (Tam Kare) fotoğraf makinesiyle beraber yeni piksel/sensör kaydırma teknolojisini de tanıtabilir

Geçtiğimiz günlerde uzun zamandır beklenen FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalıştığını resmi olarak müjdeleyen Ricoh/Pentax, PhotoRumors’un haberine göre bu makinesiyle beraber CP+ fuarı kapsamında sensör tabanlı görüntü sabitleme sunan yeni piksel/sensör kaydırma teknolojisini de teknik olarak tanıtacak. Firmanın gelecek de karşımıza çıkacak olan fotoğraf makinelerinde kullanılması beklenen bu teknoloji sayesinde Olympus E-M5 II’de de olduğu gibi oldukça yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edilebilecek.













GoPro





GoPro Hero 4 modelleri yazılımsal olarak güncellendi

Aksiyon pazarının tartışmasız lideri GoPro, resmi duyurusunu 2014 Eylül ayında yaptığı Hero 4 Silver ve Hero 4 Black Edition kamera modellerini yazılımsal olarak yeni sürümlerine güncelledi. Dünyanın en çok kullanılan kameralarının kazandığı yeni özellikler şu şekilde sıralanıyor;





Hero 4 Black Edition





Time Lapse (Zaman atlamalı çekim) video modu

720p çözünürlükte 240 fps çekim

2.7 K çözünürlükte 60 fps çekim

Otomatik görüntü döndürme

6 saniyede 30 fotoğraf sunan çekim modu





Hero 4 Silver





Time Lapse (Zaman atlamalı çekim) video modu

Otomatik görüntü döndürme

6 saniyede 30 fotoğraf sunan çekim modu





Yayınlanan bu yeni güncellemelere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.









Fujifilm





Fujifilm, X-Mount Lens haritasını beklentiler doğrultusunda güncelledi

X-Sistem fotoğraf makineleriyle önemli bir başarıya imza atan Fujifilm, bu sistem ile uyumlu uzun zamandır beklenen yeni lenslerini güncellediği lens haritasına ekledi. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde XF120mmF2.8 R 1:1 makro, XF35mmF2 R lensleri ve 1.4x Telekonvertör modeliyle karşımıza çıkacak olan firma, özellikle XF120mmF2.8 R modeliyle ilk defa kullanıcılara 1:1 (Hali hazırda satılan XF60mm F/2.4 R Makro 2:1 büyütme veriyor) büyütme sunacak. İlk görseli yukarıda yer alan XF35mmF2 R lensin de suya karşı dayanıklı olduğu gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor.



