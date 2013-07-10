Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Temmuz 2013"

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Samyang

Ephotozine, dünyanın ilk Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS lens incelemesini yayınladı

buradan ulaşabilirsiniz. Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Ephotozine, Samyang'ın yeni 16mm f/2.0 ED AS UMC CS lens modeli için dünyanın ilk incelemesini yayınladı. Lensin fiyatını, sunduğu keskinlik değerini ve gövde kalitesini beğenen site, lensi yüksek oranda tavsiye ettiğini belirtti. Örnek fotoğrafların da yer aldığı incelemeye ve örnek fotoğraflaraulaşabilirsiniz.

Sony

Sony'nin NEX serisi FF fotoğraf makinesi iki ay içerisinde resmi olarak duyurulabilir

Yakın zamanda duyurduğu üst seviye kompakt fotoğraf makineleriyle gündeme gelen Sony, SonyAlphaRumors sitesinin sağlam kaynaklara dayandırdığı habere göre Ağustos ya da Eylül ayları içerisinde NEX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinesini resmi olarak duyurabilir. Ayrıntılarının yakında belli olması beklenen fotoğraf makinesinin, CES 2014 fuarında kullanıcılar karşısına çıkartılması bekleniyor.

Nikon

Nikon, Ağustos ayı içerisinde yeni modelleri ile karşımıza çıkabilir

Büyük görüntüleme firmalarından Nikon, gelen bilgilere/duyumlara göre yeni Coolpix serisi ve 1 serisi fotoğraf makinelerini, yeni Nikkor 300mm F/4 lens modelini, uzun zamandır beklenen D400 DSLR fotoğraf makinesini ve yeni DX uyumlu lens modellerini Ağustos ayı içerisinde yapacağı bir etkinlik kapsamında resmi olarak duyurabilir. Şimdilik %60 doğruluk ihtimali verilen dedikoduların kısa zaman içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Not: Fotoğraf temsilidir.