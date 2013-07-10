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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Samyang      
Ephotozine, dünyanın ilk Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS lens incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Ephotozine, Samyang'ın yeni 16mm f/2.0 ED AS UMC CS lens modeli için dünyanın ilk incelemesini yayınladı. Lensin fiyatını, sunduğu keskinlik değerini ve gövde kalitesini beğenen site, lensi yüksek oranda tavsiye ettiğini belirtti. Örnek fotoğrafların da yer aldığı incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 
Sony
Sony'nin NEX serisi FF fotoğraf makinesi iki ay içerisinde resmi olarak duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yakın zamanda duyurduğu üst seviye kompakt fotoğraf makineleriyle gündeme gelen Sony, SonyAlphaRumors sitesinin sağlam kaynaklara dayandırdığı habere göre Ağustos ya da Eylül ayları içerisinde NEX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinesini resmi olarak duyurabilir. Ayrıntılarının yakında belli olması beklenen fotoğraf makinesinin, CES 2014 fuarında kullanıcılar karşısına çıkartılması bekleniyor.
Nikon 
Nikon, Ağustos ayı içerisinde yeni modelleri ile karşımıza çıkabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Büyük görüntüleme firmalarından Nikon, gelen bilgilere/duyumlara göre yeni Coolpix serisi ve 1 serisi fotoğraf makinelerini, yeni Nikkor 300mm F/4 lens modelini, uzun zamandır beklenen D400 DSLR fotoğraf makinesini ve yeni DX uyumlu lens modellerini Ağustos ayı içerisinde yapacağı bir etkinlik kapsamında resmi olarak duyurabilir. Şimdilik %60 doğruluk ihtimali verilen dedikoduların kısa zaman içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Not: Fotoğraf temsilidir. 

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BirazUye 5 yıl
Sony FF bir Nex çıkartırsa ve Af hızı nex 7 gibi olursa kesinlike dslr sistemi satıp aynasız nex serisine geçerim... Hafif ergonomik ve sokak fotoğrafçılığı için harika bir cihaz üstelik lens seçme şansınız da var :))
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egemenkirpici 5 yıl
7D Mark II Harika Olucak
Bu arada CAnoncu FElan da değilim en iyi teklifi en uygun fiyata verenin yanındayım


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theyapici 5 yıl
önce nikon d400 ü tanıtır ve satışa sunar ardından canon da 7dmark2 çıkarır
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Zerdova 5 yıl theyapici
theyapici

önce nikon d400 ü tanıtır ve satışa sunar ardından canon da 7dmark2 çıkarır

Tabi yine Seçim Canon dan Yana olur

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