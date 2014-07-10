Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Temmuz 2014"

4 yıl
227
1
11
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus PEN E-PL7, bir kaç gün içerisinde resmi olarak duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus’un daha önce ortaya çıkan teknik detayları doğru çıkarsa MFT sistem yapısı, 16MP çözünürlüğünde sensör, 81 otomatik netleme noktası, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 3-inç hareketli LCD ekran (Dokunmatik), 200-25600 ISO aralığı, 1/250 flaş senkron hızı, 396 gram ağırlık ve 119.1mm x 82.3mm x 45.9mm boyut gibi detaylar ile karşımıza çıkacak olan yeni fotoğraf makinesi PEN E-PL7, Digicame-info tarafından verilen bilgilere göre bir kaç gün içerisinde resmi olarak duyurulacak ve yaklaşık 650$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. (PR)


Panasonic

Panasonic FZ1000, Sony üretimi bir sensör kullanıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kendi fotoğraf makinelerini üretmesi yanında diğer büyük üreticilere de görüntü sensörü sağlayan Sony, 43Rumors sitenin verdiği bilgiye göre 16 kat optik yakınlaştırma ile 4K video çekimini birleştiren Panasonic’in SLR-Benzeri fotoğraf makinesi FZ1000 bünyesinde de kendi geliştirdiği sensörüyle yer alıyor. RX100M3’de de kullanılan bu 20.1MP'lik 1-inç CMOS sensör dışında güncel olarak 36MP’lik FF Nikon D810 içerisinde de Sony üretimi tam kare (FF) sensör kullanılıyor. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
jimi1984 4 yıl en beğenilen

@Ed -
Ayvalar bu yaz çok bereketli ve yoğun... Kış sert geçecek



2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Neither 4 yıl
Ek olarak yeni çıkan son teknoloji makinalarla beraber detaydan çok karanlığa yöneldi fotoğraf dünyası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 4 yıl
RX10 ile QX100 de bu sensörler vardı heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neither 4 yıl
Yemek fotoğrafçılığı son dönemde baya revaşta ve üzerine odak & ilgi çekilmeye çalışılıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed - 4 yıl Neither
Neither

Yemek fotoğrafçılığı son dönemde baya revaşta ve üzerine odak & ilgi çekilmeye çalışılıyor

Haberde yemek fotoğrafçılığıyla ilgili bir şey mi var?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulan64ude 4 yıl
nikon,canon,sony,olympus,pentax,panasonickonica,minolta daha birçok marka japon zati, elbet yardım edecekler birbirlerine
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 4 yıl ulan64ude
ulan64ude

nikon,canon,sony,olympus,pentax,panasonickonica,minolta daha birçok marka japon zati, elbet yardım edecekler birbirlerine

Pek konuyla alakası yok bu dediğinin.LG,Samsung,Apple da Sony sensör kullanıyor telefonlarında.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
227 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, Zeiss ve
13 etiket daha sony dedikodu sensör olympus donanımhaber nikon DSLR panasonic fujifilm Leica canon Can Tunçer fotoğraf dünyası
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Monster, editörlerini seçti! Yarışmayı kazananlar belli oldu 4 yıl WD Purple 4TB HDD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim