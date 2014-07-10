Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Temmuz 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Olympus PEN E-PL7, bir kaç gün içerisinde resmi olarak duyurulabilir
Olympus’un daha önce ortaya çıkan teknik detayları doğru çıkarsa MFT sistem yapısı, 16MP çözünürlüğünde sensör, 81 otomatik netleme noktası, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 3-inç hareketli LCD ekran (Dokunmatik), 200-25600 ISO aralığı, 1/250 flaş senkron hızı, 396 gram ağırlık ve 119.1mm x 82.3mm x 45.9mm boyut gibi detaylar ile karşımıza çıkacak olan yeni fotoğraf makinesi PEN E-PL7, Digicame-info tarafından verilen bilgilere göre bir kaç gün içerisinde resmi olarak duyurulacak ve yaklaşık 650$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. (PR)
Panasonic
Panasonic FZ1000, Sony üretimi bir sensör kullanıyor
Kendi fotoğraf makinelerini üretmesi yanında diğer büyük üreticilere de görüntü sensörü sağlayan Sony, 43Rumors sitenin verdiği bilgiye göre 16 kat optik yakınlaştırma ile 4K video çekimini birleştiren Panasonic’in SLR-Benzeri fotoğraf makinesi FZ1000 bünyesinde de kendi geliştirdiği sensörüyle yer alıyor. RX100M3’de de kullanılan bu 20.1MP'lik 1-inç CMOS sensör dışında güncel olarak 36MP’lik FF Nikon D810 içerisinde de Sony üretimi tam kare (FF) sensör kullanılıyor.
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@Ed -
Ayvalar bu yaz çok bereketli ve yoğun... Kış sert geçecek