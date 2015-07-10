Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Temmuz 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Apple
Apple Digital Camera Raw 6.05 kullanıma sunuldu
Apple'ın Mac bilgisayar modellerinde fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 6.05 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler şu şekilde sıralanıyor;
- Canon EOS M3
- Fujifilm X-T10
- Fujifilm XQ1
- Fujifilm XQ2
- Leica M Monochrom (Typ 246)
- Nikon 1 J5
- Nikon D810A
- Olympus STYLUS SH-2
- Olympus STYLUS TG-4 Tough
- Panasonic LUMIX DMC-G7
Yayınlanan 7.8 MB boyutundaki yeni v6.05 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony A7000 için önemli bilgiler geldi
Sony'nin çıkışı uzun zamandır beklenen yeni E-Bayonet aynasız fotoğraf makinesi A7000, SonyAlphaRumors sitesinin son haberine göre bünyesinde yerleşik sensör tabanlı HDR (Yüksek Dinamik Aralık) özelliğini barındıracak ve söylendiği kadarıyla bu teknik altyapıyla 15.5 durak dinamik aralığa sahip fotoğraf ile videolar çekebilecek. Bu açıdan sınıfında bir ilki gerçekleştirmesi beklenen model, tahminler doğru çıkarsa da yaz sonunda raflardaki yerini alacak.
Panasonic
Panasonic'den 15-16 Temmuz'da önemli duyurular geliyor
Sektörün önemli isimlerinden Panasonic, gelen bilgillere göre 15-16 Temmuz tarihinde önemli duyurular gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu duyuruların detaylarını öğrenmeye çalışan "Rumors" siteleri, en büyük olasılık olarak yeni DMC-FZ300 ve DMC-GX8 modelleri üzerinde duruyor.
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