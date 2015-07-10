Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Temmuz 2015"

3 yıl
2b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Apple
Apple Digital Camera Raw 6.05 kullanıma sunuldu 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Apple'ın Mac bilgisayar modellerinde fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 6.05 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler şu şekilde sıralanıyor; 
  • Canon EOS M3
  • Fujifilm X-T10
  • Fujifilm XQ1
  • Fujifilm XQ2
  • Leica M Monochrom (Typ 246)
  • Nikon 1 J5
  • Nikon D810A
  • Olympus STYLUS SH-2
  • Olympus STYLUS TG-4 Tough 
  • Panasonic LUMIX DMC-G7
Yayınlanan 7.8 MB boyutundaki yeni v6.05 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony A7000 için önemli bilgiler geldi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin çıkışı uzun zamandır beklenen yeni E-Bayonet aynasız fotoğraf makinesi A7000, SonyAlphaRumors sitesinin son haberine göre bünyesinde yerleşik sensör tabanlı HDR (Yüksek Dinamik Aralık) özelliğini barındıracak ve söylendiği kadarıyla bu teknik altyapıyla 15.5 durak dinamik aralığa sahip fotoğraf ile videolar çekebilecek. Bu açıdan sınıfında bir ilki gerçekleştirmesi beklenen model, tahminler doğru çıkarsa da yaz sonunda raflardaki yerini alacak.
Panasonic
Panasonic'den 15-16 Temmuz'da önemli duyurular geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli isimlerinden Panasonic, gelen bilgillere göre 15-16 Temmuz tarihinde önemli duyurular gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu duyuruların detaylarını öğrenmeye çalışan "Rumors" siteleri, en büyük olasılık olarak yeni DMC-FZ300 ve DMC-GX8 modelleri üzerinde duruyor.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "İftar sonrası çay tadında" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim