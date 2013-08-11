Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Leica

Leica'nın çıkması beklenen yeni fotoğraf makinesinin adı Tayvan NCC üzerinde kayıtlandı

Fotoğraf dünyasının en prestijli firmalarından Leica'nın C (Typ 112) isimli fotoğraf makinesinin adı Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) üzerinde kayıt altına alındı. Hakkında çok fazla teknik bilgi bulunmayan fotoğraf makinesinin dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle önümüzdeki sonbahar aylarında resmi olarak duyurulması bekleniyor.

DigitalRev, Leica M Typ 240 fotoğraf makinesi video incelemesini yayınladı

Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemelerine hız kesmeden devam eden DigitalRev yani Kai’nin yeni konuğu Leica'ın M Typ 240 isimli fotoğraf makinesi oldu. Makinenin teknik ayrıntılarının, diğer Leica modelleri ile karşılaştırmaların, örnek fotoğrafların ve gövde özelliklerinin ciddi bir şekilde değerlendirildiği incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



