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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Ağustos 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon’dan yeni EF 11-24 f/2.8L lens modeli geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon hakkında sağlam kaynaklara sahip olan önemli fotoğraf sitelerinden CanonRumors, firmanın yakın zaman içerisinde EF 11-24 f/2.8L lens modelini kullanıcıların beğenisine sunacağını belirtti. Kağıt üstündeki odak uzaklığıyla manzara çekimleri için ideal olan ve F/2.8 diyafram değeriyle düşük ışıkta yüksek performans vaat eden lens, büyük ihtimalle de 2800$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.


Nikon

Tony Northrup, Nikon D810 incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
YouTube’un fotoğraf odaklı yayın yapan popüler fotoğrafçılarından Tony Northrup, Nikon’un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz D810 DSLR fotoğraf makinesini inceledi. Genel olarak düşük ışık ile otomatik netleme performansıyla göz dolduran ve video tarafında kazandığı yeni özelliklerle taktir toplayan makinenin ayrıntılı incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Video içerisinde Nikon D810 ile Canon 5D Mark 3 karşılaştırmaları da yer alıyor.


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usegoodby 4 yıl
:) arkadaşlar inanılmaz eğlenceli ve profsynllere özel bir programa değinmek istiyorum ilginizi çekebilceginden şüphem yok şahsen bir ara müptelası olmuştum :)) 58837p49lg19ik0jxhzjxl17bv.hop.clickbank.net/...
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amatorfoto 4 yıl
merhaba bi sayfam var ve 400 kişiye ulaşırsam hediye makro filtre alacagım. suan 292 kişi lütfen destek verin. teşekkür ederim. facebook.com/...
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Agileforce 4 yıl

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a.f.y. 4 yıl
biri şu konuyu devralsın artık :) sadece bu konu için donanım habere giriyordum.
tamamen kesmeyin ayağımı :)
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turuncu25 4 yıl
Sırf bu konu için giriyordum, demek ki artık girmeyeceğiz buraya.
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serseri sirin 4 yıl
O zaman görevi biri devir alsın.

bence "First_person" yada "Ed" bu iş için biçilmiş kaftan...

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First_Person 4 yıl serseri sirin
serseri sirin

O zaman görevi biri devir alsın.

bence "First_person" yada "Ed" bu iş için biçilmiş kaftan...



Hocam güveninize teşekkür ederim, ama görsel bulmak/koymak falan beni aşar, onlarsız da tadı olmaz. Yoksa yabancı sitelerden 2-3 haberi çat pat çevirebilirim tabi.
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a.f.y. 4 yıl
ne oldu ? arkadaş tatile falan mı çıktı ?
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Guest-AFA9E7E65 4 yıl
5 buçuk aylık, erkek erkeğe zorunlu tatile gitti
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SEO-Uzmanı 4 yıl
cebinden 5 $ ı bile olmayan gelir şimdi yorum yazar !
siz anca kredi kartı cebinizde edebiyat yaparsınız :D
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Guest-AFA9E7E65 4 yıl
Video iyimiş de ben adamın arabasına takıldım bmw 750 Amerika'da bile olsa çok sağlam gelir ister alması da sürmesi de :D
Adamın sitesine de baktım öyle aman aman inanılmaz şeyler yok anlamadım :D
(evet koca haber ve inceleme videosunda takıla takıla buna takıldım)

1 Yanıt Yanıtla +3
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Gece772 4 yıl
25:32 dak. tanıtım olmamış
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