Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Ağustos 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon’dan yeni EF 11-24 f/2.8L lens modeli geliyor
Canon hakkında sağlam kaynaklara sahip olan önemli fotoğraf sitelerinden CanonRumors, firmanın yakın zaman içerisinde EF 11-24 f/2.8L lens modelini kullanıcıların beğenisine sunacağını belirtti. Kağıt üstündeki odak uzaklığıyla manzara çekimleri için ideal olan ve F/2.8 diyafram değeriyle düşük ışıkta yüksek performans vaat eden lens, büyük ihtimalle de 2800$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.
Nikon
Tony Northrup, Nikon D810 incelemesini yayınladı
YouTube’un fotoğraf odaklı yayın yapan popüler fotoğrafçılarından Tony Northrup, Nikon’un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz D810 DSLR fotoğraf makinesini inceledi. Genel olarak düşük ışık ile otomatik netleme performansıyla göz dolduran ve video tarafında kazandığı yeni özelliklerle taktir toplayan makinenin ayrıntılı incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Video içerisinde Nikon D810 ile Canon 5D Mark 3 karşılaştırmaları da yer alıyor.
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tamamen kesmeyin ayağımı :)
bence "First_person" yada "Ed" bu iş için biçilmiş kaftan...
Hocam güveninize teşekkür ederim, ama görsel bulmak/koymak falan beni aşar, onlarsız da tadı olmaz. Yoksa yabancı sitelerden 2-3 haberi çat pat çevirebilirim tabi.
siz anca kredi kartı cebinizde edebiyat yaparsınız :D
Adamın sitesine de baktım öyle aman aman inanılmaz şeyler yok anlamadım :D
(evet koca haber ve inceleme videosunda takıla takıla buna takıldım)