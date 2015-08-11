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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Ağustos 2015"

3 yıl
1,2b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Fujifilm
Fujifilm kullanıcıları için faydalı uygulama: Fujifilm X Mount Lenses
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Geçmiş dönemde Fujifilm özel bir internet sitesi açmış ve kullanıcılarına sanal olarak X-Bayonet lens ailesini deneyimleme şansı tanımıştı. Bu benzer altyapı "Bright Publishing" adlı geliştirici tarafından iPad ve Android cihazlar için de kullanıma sunuldu. İnternet sitesi ile benzer bir arayüz taşıyan uygulama, mutlaka göz atılması gereken bir deneyim ortaya koyuyor. Fujifilm X Mount Lenses uygulamasını iOS için buradan, Android içinse buradan elde edebilirsiniz.
Sony
Yeni Sony 24-70mm yolda
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün yenilikçi firması Sony, Rusya merkezli olarak "SEL2470 GM" isimli yeni bir lens modeli için kayıt gerçekleştirdi. Bu lensin FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makineleri için ilk F/2.8 zoom lens olacağı belirtilirken, "GM" takısının ise Sony tarafında yeni hızlı zoom lensler için kullanıldığı tahmin ediliyor. Lens 24-70mm odak uzaklığıyla genel kullanım için her zaman taşınabilecek güzel bir alternatif ortaya koyuyor. Resmi duyuru ise önümüzdeki 1 ila 2 ay içerisinde bekleniyor.
Sony A6100 tarafından yeni detaylar geldi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
9 Ağustos tarihinde Sony'nin A6000'nin üzerine hazırladığı yeni aynasız fotoğraf makinesi A6100 için ilk görsel ve teknik detayları sizlerle paylaşmıştık. Doğuluğu konusunda şüphelerin devam ettiği bu model için, aşağıdakilere ek olarak SonyAlphaRumors tarafından yeni bilgiler yayınladı;
  1. Yeni 24MP sensörüyle 100-51,200 ISO aralığı
  2. AF takibiyle saniyede 15 kare seri çekim hızı
  3. 4K modunda saniyede 30 kare seri çekim hızı (Panasonic Lumix G7'de de olduğu gibi çözünürlük düşürerek)
  4. Hareketli 3-inç 1.04 milyon piksel dokunmatik olmayan ekran
  5. 2.8 milyon piksel OLED elektronik vizör
  6. Mikrofon çıkışı
  7. İddialı bir cümleyle daha önce Sony APS-C kameralarda görünmeyen heyecan verici video özellikleri 

  • A6000'den farklı 24.3 MP sensör
  • Tri-navi kontrol sistemi
  • Magnezyum alaşım gövde
  • 1/32000 elektronik perde hızı
  • 10 dakika limitli 4K video kayıt
  • IBIS yok (Görüntü sabitleme)
  • Suya dayanıklı gövde yok

Yayınlanan ilk görselde A6000 ile nerdeyse birebir görünen A6100, eğer doğru çıkarsa 900$ fiyat etiketiyle önümüzdeki 2 ila 3 hafta içerisinde resmi olarak duyurulacak.  

Günün tartışma konusu: Sony'nin fiyat performans oranı en iyi gövdelerinden A6000'in üzerine hazırlanan A6100 sizi heyacanlandırdı mı ? Eğer A6000 sahibi iseniz bu modele geçmeyi düşünür müsünüz ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.

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filteke 3 yıl
10 dakiaka 4k limiti nedir arkadaş
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CanTnçr 3 yıl filteke
filteke

10 dakiaka 4k limiti nedir arkadaş

Hem sensör ısınması hem de depolama açısından konuluyor bu tarz limitler
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DH Misafiri 3 yıl
eyer bu sekilde gelirse panasonic gx 8 bundan cok iyi olur .
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olağan_şüpheli 3 yıl
4K modunda saniyede 30 kare seri çekim hızı (Panasonic Lumix G7'de de olduğu gibi çözünürlük düşürerek)

burda kastedilen ne
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Asarhaddon 3 yıl
Dusunmem direk A7000 ne yelken açarım
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CanTnçr 3 yıl Asarhaddon
Asarhaddon

Dusunmem direk A7000 ne yelken açarım


O kadar kesin yani hocam
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