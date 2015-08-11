Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Ağustos 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Fujifilm

Fujifilm kullanıcıları için faydalı uygulama: Fujifilm X Mount Lenses

Geçmiş dönemde Fujifilm özel bir internet sitesi açmış ve kullanıcılarına sanal olarak X-Bayonet lens ailesini deneyimleme şansı tanımıştı . Bu benzer altyapı "Bright Publishing" adlı geliştirici tarafından iPad ve Android cihazlar için de kullanıma sunuldu. İnternet sitesi ile benzer bir arayüz taşıyan uygulama, mutlaka göz atılması gereken bir deneyim ortaya koyuyor. Fujifilm X Mount Lenses uygulamasını iOS için buradan , Android içinse buradan elde edebilirsiniz.

Sony

Yeni Sony 24-70mm yolda

Sektörün yenilikçi firması Sony, Rusya merkezli olarak "SEL2470 GM" isimli yeni bir lens modeli için kayıt gerçekleştirdi. Bu lensin FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makineleri için ilk F/2.8 zoom lens olacağı belirtilirken, "GM" takısının ise Sony tarafında yeni hızlı zoom lensler için kullanıldığı tahmin ediliyor. Lens 24-70mm odak uzaklığıyla genel kullanım için her zaman taşınabilecek güzel bir alternatif ortaya koyuyor. Resmi duyuru ise önümüzdeki 1 ila 2 ay içerisinde bekleniyor

Sony A6100 tarafından yeni detaylar geldi

9 Ağustos tarihinde Sony'nin A6000'nin üzerine hazırladığı yeni aynasız fotoğraf makinesi A6100 için ilk görsel ve teknik detayları sizlerle paylaşmıştık. Doğuluğu konusunda şüphelerin devam ettiği bu model için, aşağıdakilere ek olarak SonyAlphaRumors tarafından yeni bilgiler yayınladı;

Yeni 24MP sensörüyle 100-51,200 ISO aralığı AF takibiyle saniyede 15 kare seri çekim hızı 4K modunda saniyede 30 kare seri çekim hızı (Panasonic Lumix G7'de de olduğu gibi çözünürlük düşürerek) Hareketli 3-inç 1.04 milyon piksel dokunmatik olmayan ekran 2.8 milyon piksel OLED elektronik vizör Mikrofon çıkışı İddialı bir cümleyle daha önce Sony APS-C kameralarda görünmeyen heyecan verici video özellikleri



A6000'den farklı 24.3 MP sensör

Tri-navi kontrol sistemi

Magnezyum alaşım gövde

1/32000 elektronik perde hızı

10 dakika limitli 4K video kayıt

IBIS yok (Görüntü sabitleme)

Suya dayanıklı gövde yok





Yayınlanan ilk görselde A6000 ile nerdeyse birebir görünen A6100, eğer doğru çıkarsa 900$ fiyat etiketiyle önümüzdeki 2 ila 3 hafta içerisinde resmi olarak duyurulacak.





Günün tartışma konusu: Sony'nin fiyat performans oranı en iyi gövdelerinden A6000'in üzerine hazırlanan A6100 sizi heyacanlandırdı mı ? Eğer A6000 sahibi iseniz bu modele geçmeyi düşünür müsünüz ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.