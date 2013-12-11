Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’un son D3100, D3200, D5100, D5200 ve P7700 yazılım güncellemesi üçüncü parti batarya kullanımını sona erdirdiği konuşulmaya başlandı

Nikon’un 14 Kasım tarihinde D3100, D3200, D5100, D5200 ve P7700 fotoğraf makineleri için yayınladığı son yazılım güncellemesi (Firmware), kullanıcılardan gelen bildirimlerden öğrenildiği kadarıyla üçüncü parti bataryalara verilen desteği ortadan kaldırmış durumda. Genel olarak bütün ürünler için geçerli olup olmadığı bilinmeyen bu gelişme nedeniyle, birçok kullanıcının fotoğraf makinesini yazılımsal olarak geriye döndürdüğü belirtiliyor. Ayrıca bazı üçüncü parti “Battery Grip” modellerinin de çalışmadığı belirtiliyor.













Panasonic





Panasonic’in MFT sistem GH4 kamerası 2014’ün ilk çeyreğinde geliyor

Uzun zamandır bilgileri gelen ve 4K video çekebilecek olmasıyla dikkatleri üzerine çeken MFT sistem Panasonic kamera modeli, farklı kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre 2014 yılının ilk çeyreğinde satışa sunuluyor. Model teknik olarak ise 16MP sensöre, 1/8000 perde hızına, 21mm OLED vizöre, 1 milyon nokta OLED ekrana, 4:2:2 10/8bit çıkış ve 200mbps mp4 All-i/100mbps IPB ile 3G-SDI ile XLR adaptör desteği gibi detaylarla tahmini olarak 2800 Euro fiyat etiketine sahip olacak.



