Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, 11 Ekim 2013"

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Panasonic

Panasonic GM1 fotoğraf makinesinin teknik özellikleri ortaya çıktı

Firma tarafından 17 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen kompakt fotoğraf makinesi GM1'in teknik özellikleri ortaya çıktı. MFT sistem yapısına sahip dünyanın en küçük makinesi olacağı söylenen GM1, teknik olarak karşımıza GX7 içerisinde de kullanılan 16MP Live MOS sensör, Venus görüntü işlemcisi, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği, magnezyum alaşım üst seviye gövde kalitesi ve siyah, gümüş / siyah ve gümüş / kahverengi renk seçenekleriyle gelecek. GM1 ile beraber aynı zamanda yeni 12-32mmm lens modeli de resmi olarak duyurulabilir.

Sony

Sony'nin NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler

Sony'nin 16 Ekim tarihinde resmi olarak duyurması beklenen NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında SonyAlphaRumors yeni bilgiler yayınlamaya devam ediyor. Daha önce iki fotoğraf makinesinin de hali hazırda satılmakta olan E-Mount APS-C lens modelleri ile uyumlu olarak "Crop" modunda kullanılabileceği, modellerden A7 içerisinde kullanılan sensörün 24MP çözünürlüğe, sahne algılamalı otomatik netleme sistemine (PDAF) ve AA filtresine sahip olduğu, A7r'ın ise 36MP çözünürlükte sahne algılamalı otomatik netleme sistemi ve AA filtresi olmadan geliştirildiği ortaya çıkmıştı. Yeni bilgilere göre ise Sony'nin RX serisinden daha iyi bir otomatik netleme hızı ortaya koyabileceği belirtilen A7 ve A7r, Focus Peaking ve Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı özellikleriyle gelecekler, Olympus OMD modelleri ile benzer boyuta ve hareketli ekrana sahip olacaklar, maksimum 1/8000 enstantane hızını sunacaklar ve harici olarak dikey kullanım tutacağı ile satışa sunulacaklar.

Not: Görsel temsilidir.