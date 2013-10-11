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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, 11 Ekim 2013"

5 yıl
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7
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, 11 Ekim 2013

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Panasonic
Panasonic GM1 fotoğraf makinesinin teknik özellikleri ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, 11 Ekim 2013
Firma tarafından 17 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen kompakt fotoğraf makinesi GM1'in teknik özellikleri ortaya çıktı. MFT sistem yapısına sahip dünyanın en küçük makinesi olacağı söylenen GM1, teknik olarak karşımıza GX7 içerisinde de kullanılan 16MP Live MOS sensör, Venus görüntü işlemcisi, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği, magnezyum alaşım üst seviye gövde kalitesi ve siyah, gümüş / siyah ve gümüş / kahverengi renk seçenekleriyle gelecek. GM1 ile beraber aynı zamanda yeni 12-32mmm lens modeli de resmi olarak duyurulabilir.
Sony
Sony'nin NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, 11 Ekim 2013
Sony'nin 16 Ekim tarihinde resmi olarak duyurması beklenen NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında SonyAlphaRumors yeni bilgiler yayınlamaya devam ediyor. Daha önce iki fotoğraf makinesinin de hali hazırda satılmakta olan E-Mount APS-C lens modelleri ile uyumlu olarak "Crop" modunda kullanılabileceği, modellerden A7 içerisinde kullanılan sensörün 24MP çözünürlüğe, sahne algılamalı otomatik netleme sistemine (PDAF) ve AA filtresine sahip olduğu, A7r'ın ise 36MP çözünürlükte sahne algılamalı otomatik netleme sistemi ve AA filtresi olmadan geliştirildiği ortaya çıkmıştı. Yeni bilgilere göre ise Sony'nin RX serisinden daha iyi bir otomatik netleme hızı ortaya koyabileceği belirtilen A7 ve A7r, Focus Peaking ve Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı özellikleriyle gelecekler, Olympus OMD modelleri ile benzer boyuta ve hareketli ekrana sahip olacaklar, maksimum 1/8000 enstantane hızını sunacaklar ve harici olarak dikey kullanım tutacağı ile satışa sunulacaklar.
Not: Görsel temsilidir.

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a.f.y. 5 yıl en beğenilen
şu anda a7r yi bekleyen çok sayıda dslr sahibi var. cihaz olarak kimsenin pek şüphesi yok aslında a7r için. tek sıkıntı lens yelpazesinin bir süre yetersiz olacağı. bunuda kısa süre içinde çözerler diye düşünüyorum. a7r oyuncaksa gerçekten çok pahalı bir oyuncak olur.
şu anda a7r yi bekleyen çok sayıda dslr sahibi var. cihaz olarak kimsenin pek şüphesi yok aslında a7r için. tek sıkıntı lens yelpazesinin bir süre yetersiz olac...
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First_Person 5 yıl myhotyro
myhotyro

İki günde bir "Sony'nin NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler" deniyor ama ortada yeni bir bilgi yok. Copy-Paste ile editörlük yapılıyorsa bende editör olmak istiyorum.

Firmalar bir pazarlama taktiği olarak gıdım gıdım bilgi sızdırarak yeni ürünlerini uzun süre gündemde tutmaya çalışıyorlar. Böyle olunca haberler de bu şekilde çıkıyor. Haber editörünün yapabileceği bir şey yok.
myhotyroİki günde bir "Sony'nin NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler" deniyor ama ortada yeni b...
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myhotyro 5 yıl
Sh@rKs-PoWeR
myhotyro İki günde bir Sonynin NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler deniyor ama ortada yeni bir bilgi yok. Copy-Paste ile editörlük yapılıyorsa bende editör olmak istiyorum.
Haberin içerisine her seferinde yeni bilgiler ekliyorum. Zaten çok fazla bilgi gelmediği için daha önce öğrenilenleri de yazıyorum. Yani ortada Copy-Paste gibi bir durum yok merak etmeyin

Şunu belirteyim, sizin köşe ve haberleriniz donanıhabere biraz farklılık ve renk getirdi. Hotoğraf ilgi alanıma giriyor ve her gün de bakıyorum. "Sony'nin NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler" başlığını görünce altında dişe dokunur bir bilgi bekliyorum, ondan dolayı eleştişdim ama haddini biraz aşan aşırı bir eleştiri oldu sanırım.
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magicboyguccino 5 yıl
gm1 i anlatılan özelliklerdeyse çok beğendim.
rx100 ve nikon 1 serisine ciddi rakip olacaktır.
umarım fiyatta 600-700$ civarında olur.
büyük ihtimal rakiplerine benzer bir kit lensle satılacaktır. (panasonic'in ufak boyutlu lensleri var.)
eğer cihaz sabit bir lens ile gelecekse bu da çok iyi olur :)
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myhotyro 5 yıl
İki günde bir "Sony'nin NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler" deniyor ama ortada yeni bir bilgi yok. Copy-Paste ile editörlük yapılıyorsa bende editör olmak istiyorum.
2 Yanıt Yanıtla
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CanTnçr 5 yıl myhotyro
myhotyro

İki günde bir "Sony'nin NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler" deniyor ama ortada yeni bir bilgi yok. Copy-Paste ile editörlük yapılıyorsa bende editör olmak istiyorum.

Haberin içerisine her seferinde yeni bilgiler ekliyorum. Zaten çok fazla bilgi gelmediği için daha önce öğrenilenleri de yazıyorum. Yani ortada "Copy-Paste" gibi bir durum yok merak etmeyin
Yanıtla +1
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First_Person 5 yıl myhotyro
myhotyro

İki günde bir "Sony'nin NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler" deniyor ama ortada yeni bir bilgi yok. Copy-Paste ile editörlük yapılıyorsa bende editör olmak istiyorum.

Firmalar bir pazarlama taktiği olarak gıdım gıdım bilgi sızdırarak yeni ürünlerini uzun süre gündemde tutmaya çalışıyorlar. Böyle olunca haberler de bu şekilde çıkıyor. Haber editörünün yapabileceği bir şey yok.
Yanıtla +4
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a.f.y. 5 yıl en beğenilen
şu anda a7r yi bekleyen çok sayıda dslr sahibi var. cihaz olarak kimsenin pek şüphesi yok aslında a7r için. tek sıkıntı lens yelpazesinin bir süre yetersiz olacağı. bunuda kısa süre içinde çözerler diye düşünüyorum. a7r oyuncaksa gerçekten çok pahalı bir oyuncak olur.
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Ed - 5 yıl
Bi yandan 4/3'ler, bi yandan FF'ler küçülüyor. Şu oyuncaklar çıksa yayılsa da DSLR fiyatları düşse :)
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