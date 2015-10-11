Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Ekim 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon





Canon'un yeni duyuruları belli oldu

Sektörün büyük ismi Canon'un 21-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek PhotoPlus kapsamında duyuracağı yeni ürünlerin tam listesi ortaya çıktı. Canon G5X, G9X ve EOS M10'un detaylarına burada yer verdiğimiz liste şu şekilde sıralanıyor;

PowerShot G5 X kompakt fotoğraf makinesi (Siyah)

PowerShot G9 X kompakt fotoğraf makinesi(Siyah, Gümüş)

EOS-M10 aynasız fotoğraf makinesi (Siyah, Beyaz, Gr,)

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM lens (Siyah, Gümüş)

EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM lens (Gümüş)

Canon imagePROGRAF-PRO-1000 yazıcı Yeni ürünlerin tüm görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.





Nikon





Nikon D810S yakında satışa sunabilir

Nikon, firmaya yakın önemli kaynakları bulunan Nikon Rumos'un son haberine göre üst düzey DSLR fotoğraf makinesi D810'un "S" takılı yeni sürümünü satışa sunmaya hazırlanıyor. Şimdilik kesin bilgilerin gelmediği D810S'in önümüzdeki bir kaç ay içerisinde duyurulabileceği belirtilirken, modelin özellikle yüksek ISO performansı açısından ciddi geliştirmeler alabileceği söyleniyor





Fujifilm





Fujifilm, 35mm F/2 ile 1.4x telekonvertör de duyuracak

Aynasız fotoğraf makinesi pazarının gözde ismi Fujifilm, FujiRumors'un sağlam bir kaynağa dayandırdığı haberine göre 21 Ekim tarihinde 35mm F/2 lensi ile beraber 1.4x telekonvertör modelini de kullanıcıların beğenisine sunacak. İki ürünün de Kasım ayının ortasında raflardaki yerini alması beklenirken, telekonvertör'ün XF50-140mm, XF120mmF2.8 R Macro ve XF100-400mm lensler ile çalışacağı belirtiliyor.

Sony





DigitalRevTv, Zeiss'in Milvus serisi lenslerini inceledi

YouTube'un fotoğraf odaklı en çok aboneye sahip kanalı DigitalRevTV, bu sefer Zeiss'in Milvus serisi 21mm F2.8, 35mm F/2, 50mm F/1.4 ve 85mm F/1.4 lenslerini inceledi. Manuel netleme kullanılabilen lenslerden özellikle Milvus 85mm F/1.4 büyük beğeni topladı. İncelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.