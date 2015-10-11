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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Ekim 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon

Canon'un yeni duyuruları belli oldu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün büyük ismi Canon'un 21-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek PhotoPlus kapsamında duyuracağı yeni ürünlerin tam listesi ortaya çıktı. Canon G5X, G9X ve EOS M10'un detaylarına burada yer verdiğimiz liste şu şekilde sıralanıyor;
  • PowerShot G5 X kompakt fotoğraf makinesi (Siyah)
  • PowerShot G9 X kompakt fotoğraf makinesi(Siyah, Gümüş)
  • EOS-M10 aynasız fotoğraf makinesi (Siyah, Beyaz, Gr,)
  • EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM lens (Siyah, Gümüş)
  • EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM lens (Gümüş)
  • Canon imagePROGRAF-PRO-1000 yazıcı
Yeni ürünlerin tüm görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Nikon

Nikon D810S yakında satışa sunabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
 
Nikon, firmaya yakın önemli kaynakları bulunan Nikon Rumos'un son haberine göre üst düzey DSLR fotoğraf makinesi D810'un "S" takılı yeni sürümünü satışa sunmaya hazırlanıyor. Şimdilik kesin bilgilerin gelmediği D810S'in önümüzdeki bir kaç ay içerisinde duyurulabileceği belirtilirken, modelin özellikle yüksek ISO performansı açısından ciddi geliştirmeler alabileceği söyleniyor.

Fujifilm

Fujifilm, 35mm F/2 ile 1.4x telekonvertör de duyuracak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Aynasız fotoğraf makinesi pazarının gözde ismi Fujifilm, FujiRumors'un sağlam bir kaynağa dayandırdığı haberine göre 21 Ekim tarihinde 35mm F/2 lensi ile beraber 1.4x telekonvertör modelini de kullanıcıların beğenisine sunacak. İki ürünün de Kasım ayının ortasında raflardaki yerini alması beklenirken, telekonvertör'ün XF50-140mm, XF120mmF2.8 R Macro ve XF100-400mm lensler ile çalışacağı belirtiliyor.
Sony

DigitalRevTv, Zeiss'in Milvus serisi lenslerini inceledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un fotoğraf odaklı en çok aboneye sahip kanalı DigitalRevTV, bu sefer Zeiss'in Milvus serisi 21mm F2.8, 35mm F/2, 50mm F/1.4 ve 85mm F/1.4 lenslerini inceledi. Manuel netleme kullanılabilen lenslerden özellikle Milvus 85mm F/1.4 büyük beğeni topladı. İncelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.

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aspirin_00 3 yıl
Sh@rKs-PoWeR
aspirin_00 EOS M10 daha ayrıntılı incelemesi yapabilirmisiniz acaba? hani elinize telefon vss geliyor canondan EOS M10 incelemesi çok güzel olacaktır M serisini takipediyorum 1 de odaklanma sorunu vardı günceleme ile bi nevi giderilmiş m2 serisinde ve 1 de batarya süresi 250-300 fotoluk kadardı bunda ne kadar odaklanma süresi hızlımı ?
Canon EOS M10 henüz duyurulmadı. Gelince detaylı incelemelere yer vereceğim

tşk ederim çok makbule geçer ;)
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CavaLieR-G 3 yıl
Kai kardeşimiz genelde boyun askısı kullanmıyordu ama bu lensleri incelerken kullanmış
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aspirin_00 3 yıl
EOS M10 daha ayrıntılı incelemesi yapabilirmisiniz acaba? hani elinize telefon vss geliyor canondan EOS M10 incelemesi çok güzel olacaktır M serisini takipediyorum 1 de odaklanma sorunu vardı günceleme ile bi nevi giderilmiş m2 serisinde ve 1 de batarya süresi 250-300 fotoluk kadardı bunda ne kadar odaklanma süresi hızlımı ?
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CanTnçr 3 yıl aspirin_00
aspirin_00

EOS M10 daha ayrıntılı incelemesi yapabilirmisiniz acaba? hani elinize telefon vss geliyor canondan EOS M10 incelemesi çok güzel olacaktır M serisini takipediyorum 1 de odaklanma sorunu vardı günceleme ile bi nevi giderilmiş m2 serisinde ve 1 de batarya süresi 250-300 fotoluk kadardı bunda ne kadar odaklanma süresi hızlımı ?



Canon EOS M10 henüz duyurulmadı. Gelince detaylı incelemelere yer vereceğim
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Mianfei 3 yıl
Şu digital rev tv beni nedense bu işten soğutuyor ama teşekkürler.
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VYC Majoris 3 yıl Mianfei
Niye?
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