Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Eylül 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Olympus

DpReview, Olympus'un dün resmi olarak duyurduğu OMD-EM1 fotoğraf makinesi için yaptığı incelemesini yayınladı

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden DpReview, Olympus'un dün resmi olarak duyurduğu OMD-EM1 fotoğraf makinesi için hızlı inceleme gerçekleştirdi. Teknik olarak 16.3 MP Live Mos sensöre, MFT sistem yapısına, beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, TruePic VII görüntü işlemcisine, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, çift otomatik netleme sistemine ve hareketli ekran ile vizöre sahip olan fotoğraf makinesinin diğer detaylarının, gövde özelliklerinin ve çekilmiş örnek fotoğraflarını bulunduğu inceleme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf Dünyası

DigitalRev, fotoğrafçıların hayatını kolaylaştıracak ipuçları konusunda yeni bir video hazırladı

Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, bu sefer fotoğrafçıların hayatını kolaylaştıracak ipuçları konusunda yeni video hazırladı. Kişilere çok fazla ekstra maliyet getirmeden fotoğraf çekim sürecini kolaylaştırmaya yaran bu 10 farklı faydalı bilgiyi direk olarak aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.



