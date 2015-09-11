Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Eylül 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Zeiss





Zeiss, Canon ve Nikon DSLR’lar için 6 yeni lens duyurdu





Lens üretimi konusunda dünyanın önde gelen firmalarından Zeiss, Canon ve Nikon marka FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makineleri için Milvus Serisi 6 adet lens duyurdu. Farklı ihtiyaçlar için sabit odak uzaklığıyla ve yüksek optik kaliteyle hazırlanan lensler, modern bir gövde yapısıyla geliyor ve manuel netlemeyle çalışma gösterebiliyor. Modeller ve fiyatlar ise şu şekilde sıralanıyor;





Zeiss Milvus 21mm f/2.8 ZF.2 (1,843$)

Zeiss Milvus 35mm f/2 ZF.2 (1,177$)

Zeiss Milvus 50mm f/1.4 ZF.2 (1,199$)

Zeiss Milvus 50mm f/2M ZF.2 (1,199$)

Zeiss Milvus 85mm f/1.4 ZF.2 (1,799$)

Zeiss Milvus 100mm f/2M ZF.2 (1,843$)









Milvus Serisi yeni lensler ile çelilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.









Mitakon





Zhong Yi Optics, Mitakon Speedmaster 25mm F/0.95 lensini görücüye çıkarttı





MFT sistem fotoğraf makineleri için hazırlanan ve bu açıdan dünyanın en hafif (230 gram) F/0.95 diyafram değerine sahip lensi olarak tanıtılan Mitakon Speedmaster 25mm F/0.95, bu diyafram değeriyle inanılmaz bir düşük ışık performansı ve alan derinliği vaadediyor. 50mm eşdeğeriyle daha çok portre çekimlerine odaklanan lens, 0.25m’den netleyebiliyor ve 43mm’lik filtreleri taşıyabiliyor. 400$ fiyatı bulunan lensi buradan satın alabilir ve örnek çekimlere göz atabilisiniz.









Canon





Canon 6D Mark 2 hakkında son bilgiler





Canon’un fiyat performansı en yüksek DSLR fotoğraf makineleri arasında yer alan 6D’nin yerine hazırlanan 6D Mark 2, bazı teknik detaylarla yeniden gündeme geldi. Doğruluğu konusunda şüpheler bulunan yeni 6D Mark 2 detayları şu şekilde sıralanıyor





24MP FF CMOS sensör

Eskiye oranla 1.5 kat daha iyi ISO performansı

-5 EV’den merkezden otomatik netleyebilme

WiFi, GPS ve NFC

İlginç olarak Qi standardına sahip kablosuz şarj destekli batarya

Android tabanlı yenilenmiş bir arayüz (Bu açıdan firmada bir ilk)

Dual-Pixel otomatik netleme teknolojisi

Dokunmatik ekran (Hareketli)

Altın renkli yeni kutu tasarımı





Not: Görsel temsilidir.





Günün tartışma konusu: Canon 6D Mark 2’nin bahsi geçen özelliklerini nasıl buldunuz ? Yeni modelden bekletileriniz nelerdir ? Görüşlerini yorum olarak görmek isteriz.











