Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Eylül 2015"

3 yıl
2,1b
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.  
Zeiss

Zeiss, Canon ve Nikon DSLR’lar için 6 yeni lens duyurdu

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Lens üretimi konusunda dünyanın önde gelen firmalarından Zeiss, Canon ve Nikon marka FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makineleri için Milvus Serisi 6 adet lens duyurdu. Farklı ihtiyaçlar için sabit odak uzaklığıyla ve yüksek optik kaliteyle hazırlanan lensler, modern bir gövde yapısıyla geliyor ve manuel netlemeyle çalışma gösterebiliyor. Modeller ve fiyatlar ise şu şekilde sıralanıyor;

  • Zeiss Milvus 21mm f/2.8 ZF.2 (1,843$)
  • Zeiss Milvus 35mm f/2 ZF.2 (1,177$)
  • Zeiss Milvus 50mm f/1.4 ZF.2 (1,199$)
  • Zeiss Milvus 50mm f/2M ZF.2 (1,199$)
  • Zeiss Milvus 85mm f/1.4 ZF.2 (1,799$)
  • Zeiss Milvus 100mm f/2M ZF.2 (1,843$) 


Milvus Serisi yeni lensler ile çelilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.


Mitakon

Zhong Yi Optics, Mitakon Speedmaster 25mm F/0.95 lensini görücüye çıkarttı

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
MFT sistem fotoğraf makineleri için hazırlanan ve bu açıdan dünyanın en hafif (230 gram) F/0.95 diyafram değerine sahip lensi olarak tanıtılan Mitakon Speedmaster 25mm F/0.95, bu diyafram değeriyle inanılmaz bir düşük ışık performansı ve alan derinliği vaadediyor. 50mm eşdeğeriyle daha çok portre çekimlerine odaklanan lens, 0.25m’den netleyebiliyor ve 43mm’lik filtreleri taşıyabiliyor. 400$ fiyatı bulunan lensi buradan satın alabilir ve örnek çekimlere göz atabilisiniz.


Canon

Canon 6D Mark 2 hakkında son bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 

Canon’un fiyat performansı en yüksek DSLR fotoğraf makineleri arasında yer alan 6D’nin yerine hazırlanan 6D Mark 2, bazı teknik detaylarla yeniden gündeme geldi. Doğruluğu konusunda şüpheler bulunan yeni 6D Mark 2 detayları şu şekilde sıralanıyor;

  • 24MP FF CMOS sensör
  • Eskiye oranla 1.5 kat daha iyi ISO performansı
  • -5 EV’den merkezden otomatik netleyebilme
  • WiFi, GPS ve NFC
  • İlginç olarak Qi standardına sahip kablosuz şarj destekli batarya
  • Android tabanlı yenilenmiş bir arayüz (Bu açıdan firmada bir ilk)
  • Dual-Pixel otomatik netleme teknolojisi
  • Dokunmatik ekran (Hareketli)
  • Altın renkli yeni kutu tasarımı

Not: Görsel temsilidir.

Günün tartışma konusu: Canon 6D Mark 2’nin bahsi geçen özelliklerini nasıl buldunuz ? Yeni modelden bekletileriniz nelerdir ? Görüşlerini yorum olarak görmek isteriz.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alcest 3 yıl
Özellikler fazla iyi değil mi? Eğer bu şekilde çıkarsa diğer makinelerin satışı düşmez mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmetg 3 yıl
Fiyatı uygun olursa ben alırım.
Uygunluktan kasıt full frame fiyatları seviyesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arranger. 3 yıl
En az 14.5dr ve d4s aratmayacak ıso performansı.
Yeni modelden bekletileriniz nelerdir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl ZTE'nin akıllı telefonları ülkemize geliyor: İşte merak edilen detaylar 3 yıl 2si1 "Sanal gerçekliğin dibi" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Philips AmbiLux TV mercek altında "Görsel Cazibe" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim