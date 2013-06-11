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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Samyang
İki yeni Samyang lens önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkıyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli lens üreticileri arasında yer alan Samyang, öğrenilen son bilgilere göre APS-C gövdeler (Canon EF - M, Nikon F, Sony A - E, Pentax K, Fujifilm X, Samsung NX, MFT) için 16mm F/2.0 geniş açı lensini ve 315 gram ağırlığa, 6 grup 9 element optik dizilime ve Sony E, Fujifilm X, MFT, Canon M gövdeler ile uyumlu yapıya sahip 300mm F/6.3 aynalı lensini yaz aylarında kullanıcılar karşısına çıkartacak.
Samyang 16mm F/2.0 435 Euro, Samyang 300mm F/6.3 aynalı lens ise 259 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

Hasselblad 
Hasselblad, Lunar isimli fotoğraf makinesinin dağıtımına başladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Teknik olarak Sony'nin NEX-7 modeli üzerine kurulu olan Lunar isimli aynasız fotoğraf makinesinin dağıtımına başladığı belirtilen dünyaca ünlü Hasselblad firması, makineyi Amerika merkezli satış kanalları üzerinden 6,995$ fiyat etiketiyle satıyor. Makine üç farklı renk/malzeme/tasarım konfigürasyonu ile birçok farklı noktadan satın alınabiliyor.
Sony
Sony RX2, RX1'in üzerinde devam niteliği taşımayacak
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen Sony RX2 (İsim kesin değil) fotoğraf makinesi, SonyAlphaRumors'un haberine göre firmanın hali hazırda piyasada olan FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi RX1 üzerine gelmeyecek. Şimdilik ayrıntılarını bilemediğimiz model, RX1'den daha pahalıya satılabilir.

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alikiziltoprak 5 yıl
Çerez özellikli değil de (Canon SX50, SonyHX300 vb c,hazlar) ciddi görüntü kalitesi verebilecek R1 ve X-S1 benzeri geçiş forumunda melez, güncel bir cihaz yapsa fena mı olur.. Şöyle 24-135 kalite lensli, motorsuz elle yakınlaştırmalı, abartısız MP değeri + APS-C sensör ve günümüz standartlarında makine özellikleri.. Desene o zaman kim alacak HS30'u!!!
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rocker_tr 5 yıl
Hasselblad'in model fiyatları ne böyle. Hasselblad ile leica yı böyle kafalarından tutup biririne tokuşturacaksın. Bu ne uçuk fiyat politikasıdır.
@alikiziltoprak
Sen bilinçli kullanıcı olarak doğru söylüyorsunda. Parası bol olupta mercimek kadar sensör önüne teleskop takılmış ürünlere bir ton boşa para verecek o kadar çok insan varki. ^^
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