Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Haziran 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samyang

İki yeni Samyang lens önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkıyor

Fotoğraf dünyasının önemli lens üreticileri arasında yer alan Samyang, öğrenilen son bilgilere göre APS-C gövdeler (Canon EF - M, Nikon F, Sony A - E, Pentax K, Fujifilm X, Samsung NX, MFT) için 16mm F/2.0 geniş açı lensini ve 315 gram ağırlığa, 6 grup 9 element optik dizilime ve Sony E, Fujifilm X, MFT, Canon M gövdeler ile uyumlu yapıya sahip 300mm F/6.3 aynalı lensini yaz aylarında kullanıcılar karşısına çıkartacak.

Samyang 16mm F/2.0 435 Euro, Samyang 300mm F/6.3 aynalı lens ise 259 Euro fiyat etiketine sahip olacak.





Hasselblad

Hasselblad, Lunar isimli fotoğraf makinesinin dağıtımına başladı

Teknik olarak Sony'nin NEX-7 modeli üzerine kurulu olan Lunar isimli aynasız fotoğraf makinesinin dağıtımına başladığı belirtilen dünyaca ünlü Hasselblad firması, makineyi Amerika merkezli satış kanalları üzerinden 6,995$ fiyat etiketiyle satıyor. Makine üç farklı renk/malzeme/tasarım konfigürasyonu ile birçok farklı noktadan satın alınabiliyor.

Sony

Sony RX2, RX1'in üzerinde devam niteliği taşımayacak

Geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen Sony RX2 (İsim kesin değil) fotoğraf makinesi, SonyAlphaRumors'un haberine göre firmanın hali hazırda piyasada olan FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi RX1 üzerine gelmeyecek. Şimdilik ayrıntılarını bilemediğimiz model, RX1'den daha pahalıya satılabilir.