Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Mart 2014"

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Sony





Sony A77II, Mayıs ayında duyurulabilir

Sony’nin üzerinde çalışma yürüttüğü bilenen yeni fotoğraf makinesi A77II, SonyAlphaRumors sitesinin sağlam bir kaynağından aldığı bilgiye göre Mayıs ayı içerisinde resmi olarak duyurulacak. Teknik detayları tam olarak belli olmayan modelin şimdilik oldukça hızlı otomatik netleme sistemi, herhangi bir gecikme olmayan elektronik vizör ve eskiye oranla çok daha hızlı görüntü işlemcisiyle geleceği söylenen bilgiler arasında yer alıyor.













Panasonic





Bir yüksek ISO karşılaştırması da Panasonic GH3 ile GH4 arasında yapıldı

Son zamanlarda daha çok Nikon D4 ile D4s arasında gördüğümüz yüksek ISO karşılaştırma testleri, bu sefer SLRLounge sitesi tarafından Panasonic GH3 ile GH4 arasında gerçekleştirildi. GH3 yerine hazırlanan ve özellikle sunduğu 4K video çekim kapasitesiyle dikkat çeken GH4, site tarafından yapılan inceme kapsamında da GH3 göre her açıdan daha iyi bulundu. Düşük ışık performansı GH3’e göre iyi olarak nitelendirilen (Kumlama düzeyleri benzer olsa da, GH4 daha keskin sonuçlar ortaya koymuş) makinenin performansını burada yer alan örnekler ile rahatlıkla görebilirsiniz.



