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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    
Canon   
Canon’dan 31 Mayıs tarihli yeni basın etkinliği 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Eoszine internet sitesinin Twitter hesabı üzerinden verdiği bilgiye göre 31 Mayıs tarihinde yeni bir basın bildirisi düzenleyeceğini öğrendiğimiz Canon, etkinlik kapsamında yeni ekipmanları ile karşımıza çıkabilir. Şimdilik kesin bilgiler olmasa da EOS 70D DSLR fotoğraf makinesinin ve yeni lenslerin duyurulabileceği belirtilen etkinlik, ayrıca yeni yazıcı ve video kamera duyurularına da sahne olabilir. 

Zeiss
Zeiss'in yeni "Touit” isimli lensleriyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlandı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Zeiss'in yeni aynasız lenslerinin Fujifilm X sistem fotoğraf makineleri üzerinde yayınlanan örnek fotoğraflarından sonra, ilk defa Sony NEX serisi bir fotoğraf makinesi üzerinde çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlandı. Sony NEX ve Fujifilm X gövdeler ile uyumlu olarak geliştirilen Touit lensler, üzerlerinde oldukça geniş netleme halkaları ve T* sembolü ile gösterilen parlamayı önleyen özel optik kaplamalar yer alıyor. 

Sony NEX-5N üzerinde Touit 12mm F/2.8 (1250$) ve Touit 32mm F/1.8 (900$) lens modelleri kullanılarak çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm X-Pro 2, gelen bilgilere göre 2014 yılında piyasaya çıkacak
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm'in X-Pro 1 fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen X-Pro 2, öğrenilen son bilgilere göre 2013 sonu ya da 2014 başında piyasaya çıkacak. Teknik olarak çok fazla bilgi olmasa da makinenin yeni geliştirilmiş bir vizör, çift görüntü işlemcisi, hareketli ekran ve Wi-Fi gibi özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor.

DxOMark

DxOMark: Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM II, vahşi yaşam fotoğrafçılığı için en keskin lenslerden birisi
Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı test ve analizler ile tanınan DxOMark, Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM II  lens modelinin test sonuçlarını yayınladı.
Yaptığı testlerde lens modellerini farklı teknik ayrıntılara (Keskinlik, renk sapması, bozulma, köşe kararma) göre değerlendiren DxOMark, bu testlerinden sonuncusunu Sony’nin beğenilen lenslerinden Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM II için yaptı. Sony’nin A900 DSLR fotoğraf makinesi üzerinde toplam 15 puan lens, ortaya koyduğu performans ile DxOMark ekibinden büyük beğeni topladı.
Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM II lens, 2200$ fiyat etiketi ile özellikle vahşi yaşam fotoğrafçıları için çok iyi bir alternatif oluşturuyor.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


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zerocontrol 6 yıl
Teşekkürler.70 D biraz heycan yaptırdı :D
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