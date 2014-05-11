Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sigma
PhotographyBlog, Sigma 50mm F/1.4 DG HSM A ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğraf dünyasının önemli internet siteleri arasında yer alan PhotographyBlog, Sigma 50mm F/1.4 DG HSM A ile çekilmiş 64 yeni örnek fotoğraf yayınladı. Sigma’nın sunduğu odak uzaklığı ve diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal lenslerinden 50mm F/1.4 DG HSM A, FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri yanında APS-C / DX modellerle de çalışma gösteriyor ve genel olarak oldukça beğeni topluyor. PhotographyBlog tarafından yayınlanan yeni örneklere buradan ulaşabilirsiniz. Ekstra olarak PopPhoto’nun 13 yeni örneği ise burada yer alıyor.
Sony
Sony A65’in halefi satışa sunulmayacak
Kısa süre önce SLT yani tam geçirgen ayna teknolojisine sahip yeni fotoğraf makinesi A77II’yi kullanıcıların beğenisine sunan Sony, gelen bilgilere göre A65 modelinin halefini satışa sunmayacak. Yayınlanan görsele göre diğer önemli A-Mount fotoğraf makineleri A99 ve A58’in de Temmuz ayına kadar devam niteliği taşıyan yeni bir model ile güncellenmeyeceği görülüyor. (SAR)
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