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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Mayıs 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm
Fujifilm, X-T1 için v4.00 yazılım güncellemesini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
X-Sistem ile aynasız pazarda büyük bir çıkış yakalayan Fujifilm, mevcut amiral gemisi X-T1 için uzun zamandır bilgileri gelen v4.00 yazılım (Firmware) güncellemesini resmi olarak duyurdu. Haziran ayı içerisinde kullanıma sunulacağı belirtilen sürüm, makineye hareketli objeler için yeni otomatik netleme sistemi / modu, genel otomatik netleme kararlılık artışı, otomatik netleme için göz algılama, otomatik makro modu ve video çekimleri için yine otomatik netleme iyileştirmeleri gibi önemli yenilikler getirecek.
Canon
Canon EF 50mm F/1.8 STM lens resmi olarak duyuruldu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün büyük ismi Canon, geçtiğimiz günlerde ilk görseli ortaya çıkan yeni EF 50mm F/1.8 STM lens modelini resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu. Odak uzaklığı ve diyafram değeriyle porte çekimleri için oldukça ideal bir çözüm oluşturan lens, firmanın en küçük EF 50mm lensi olarak dikkatleri üzerine çekiyor ve STM motor teknolojisiyle sessiz ve kararlı bir otomatik netleme ortaya koyuyor. Optik kaplamalarıyla da eskiye oranla çok daha iyi performans vaat eden yeni EF 50mm F/1.8 STM, 125$ fiyat etiketiyle 21 Mayıs tarihinde satışa çıkıyor.
Olympus 
Olympus, E-M5 Mark II'nin "Titanyum" versiyonunu duyurmaya hazırlanıyor 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz E-M5 Mark II modeliyle sektörde büyük beğeni toplayan Olympus, ortaya çıkan görsel ve bilgilere göre bu aynasız fotoğraf makinesinin "Titanyum" renk seçeneğiyle hazırlamış bir versiyonunu duyurmaya hazırlanıyor. Elde edilen görseli üstte yer alan E-M5 Mark II Titanyum yanında, firmanın M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO ile M.ZUIKO DIGITAL ED 8 mm F1.8 Fisheye PRO lenslerini de kullanıcıların karşısına çıkartması bekleniyor.
Samsung
Samsung, gelecek fotoğraf makinelere sensör tabanlı görüntü sabitleme ekleyebilir
 
Genel olarak dijital fotoğraf makinesi pazarında rakiplerinin oldukça gerisinde yer alan Samsung, MirrorlessRumors sitesinin kaynaklarından aldığı bilgiye göre ilerleyen dönemde satışa sunacağı NX serisi fotoğraf makinelere sensör tabanlı görüntü sabitleme teknolojisine yer verebilir. Bu sayede görüntü sabitleme teknolojisi direkt olarak gövdeden sağlayacak olan Samsung, Olympus ile Sony gibi rakipleri karşısına da daha güçlü bir teknik altyapıyla çıkacak. Konunu detayları şimdilik bilinmiyor.

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theyapici 4 yıl
canonun 1.2 ve 1.5 ü güncellemesi gerek sigma ve zeiss fark attı
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ahmetdemirci 4 yıl theyapici
theyapici

canonun 1.2 ve 1.5 ü güncellemesi gerek sigma ve zeiss fark attı

Özellikle 50mm 1.2 yi güncellemesi lazım. O paraları hak edecek bir lens olduğunu düşünmüyorum
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T.Blackeye. 4 yıl
50mm 1.8 STM bence çok gecikmiş bir model. 125$'dan gelirse alırım fakat 175-200$ olursa işler değişir. 2. el 1.4 USM'i tercih ederim
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aragorn20 4 yıl CanTnçr
Teşekkür ederim bilgi için umarım 50 mm 1.8 stm çok yüksek bir fiyattan girmez ülkemize
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