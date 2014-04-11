Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon, 1 serisi aynasızları için hazırladığı yeni su altı haznesi ve flaş sisteminin tanıttı

Dün 1 serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesine yeni geliştirdiği J4 modelini dahil eden sektörün önemli isimlerinden Nikon, yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde ayrıca 1 serisi için geliştirdiği yeni su altı haznesi ile flaş sistemini de görücüye çıkarttı. WP-3N isimli hazne ile makinelerin 45m metre derinliğe indirilmesine imkan tanıyan firma, SB-N10 isimli flaş ünitesiyle de düşük ışık şartlarına sahip su altında kaliteli fotoğraflar çekilmesinin önünü açmış durumda. 100 metre derinliğe inebilen flaş ünitesi, TLL desteğine de sahip. Yeni ürünlerin fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında açıklanmış bir bilgi ise şimdilik bulunmuyor. (Dp)









Pentax





Pentax’ın yeni orta format fotoğraf makinesi 645z, 14 Nisan tarihinde duyurulacak

Pentax’ın kısa süre önce ortaya çıkan yeni orta format fotoğraf makinesi 645z, PhotoRumors’un haberine göre 14 Nisan tarihinde resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. Gövde olarak hali hazırda uzun zamandır satılan 645D’ye benzeyeceği düşünülen model, ilginç olarak H.264 formatında Full HD 60i yanında sektör standardı haline gelen 4K (3840 x 2160 piksel) video çekimi de yapabilecek. Modelin tahmini diğer teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;





40MP ile 50MP arası bir sensör

SAFOX XI AF modülü

Saniyede 3 kare seri çekim hızı

Maksimum 102,400 ya da 204,800 ISO değeri

100,000 seviyesinde perde ömrü

Live View özelliği ve USB 3.0 bağlantı portu





Pentax 645z’nin 8,500$ civarında bir fiyata sahip olacağı da yapılan tahminler arasında yer alıyor.







