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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon, 1 serisi aynasızları için hazırladığı yeni su altı haznesi ve flaş sisteminin tanıttı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dün 1 serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesine yeni geliştirdiği J4 modelini dahil eden sektörün önemli isimlerinden Nikon, yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde ayrıca 1 serisi için geliştirdiği yeni su altı haznesi ile flaş sistemini de görücüye çıkarttı. WP-3N isimli hazne ile makinelerin 45m metre derinliğe indirilmesine imkan tanıyan firma, SB-N10 isimli flaş ünitesiyle de düşük ışık şartlarına sahip su altında kaliteli fotoğraflar çekilmesinin önünü açmış durumda. 100 metre derinliğe inebilen flaş ünitesi, TLL desteğine de sahip. Yeni ürünlerin fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında açıklanmış bir bilgi ise şimdilik bulunmuyor. (Dp)


Pentax

Pentax’ın yeni orta format fotoğraf makinesi 645z, 14 Nisan tarihinde duyurulacak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Pentax’ın kısa süre önce ortaya çıkan yeni orta format fotoğraf makinesi 645z, PhotoRumors’un haberine göre 14 Nisan tarihinde resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. Gövde olarak hali hazırda uzun zamandır satılan 645D’ye benzeyeceği düşünülen model, ilginç olarak H.264 formatında Full HD 60i yanında sektör standardı haline gelen 4K (3840 x 2160 piksel) video çekimi de yapabilecek. Modelin tahmini diğer teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;

  • 40MP ile 50MP arası bir sensör
  • SAFOX XI AF modülü
  • Saniyede 3 kare seri çekim hızı
  • Maksimum 102,400 ya da 204,800 ISO değeri
  • 100,000 seviyesinde perde ömrü
  • Live View özelliği ve USB 3.0 bağlantı portu 

Pentax 645z’nin 8,500$ civarında bir fiyata sahip olacağı da yapılan tahminler arasında yer alıyor.

Not: Görsel temsilidir. (PR)


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alcest 5 yıl
8500 dolar pahalı değil ki. Phase one ve hasselblad da kullanılan sensörle çıkacak muhtemelen 645z kaldı ki 645 hem stüdyo hem arazi için kullanılabilirken. Phase one ve hassel ı araziye sokmak yürek ister. Aradaki fiyat farkını katmıyorum bile hassel makineler 20.000 den 45.000 e kadar çıkıyor.
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Elefue 5 yıl
Pentax 645D hiç olmayan video kaydı 645Z ye 4K olarak gelmesi müthiş olacak.

Telefonlarda bile 4K varken DSLR Aynasızlarda Kameralarda hiç değilse 2K ya bie daha geçemediler

Ama ne yazık ki Hasselblad felan bulunurken Pentax 645D modelini internetten arayınca satılan bir yer çıkmıyor.
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fotifoti 5 yıl
8500$ diyo biraz zor geçeriz :)
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CanTnçr 5 yıl fotifoti
fotifoti

8500$ diyo biraz zor geçeriz :)

Daha önce 10,000$ deniyordu. 8,500 gayet uygun demeyin öyle









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alcest 5 yıl
Orta format ile 4k
pentax a devam ff yoksa buna geçeriz
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