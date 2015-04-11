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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Nisan 2015"

4 yıl
2,2b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony
Sony, A7 II modeli için 48MP'lik çekim modu üzerinde testler yapıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Sony'ye yakın önemli kaynakları bulunan SonyAlphaRumors sitesi, bu kaynaklarından elde ettiği son bilgiye göre Sony aynı Olympus E-M5 II'de de olduğu gibi farklı sensör hareketleriyle 48MP özünürlüğünde çekim yapılabilmesi için testler yapıyor. Bu testlerini 24.3MP'lik FF (Tam Kare) E-Bayonet A77 II aynasız fotoğraf makinesi için yaptığı söylenen firmanın, sabit obje çekimlerinde işe yarayan bu özelliği ilerleyen dönemede bir yazılım / firmware güncellemesiyle de getirebileceği söyleniyor.
Sony RX100 için Hasselblad Stellar tarzı kavrama aparatı çıkartıldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin RX100 model isimli üst seviye kompakt fotoğraf makinesi üzerine kurularak sağ tarafında yer alan kavrama bölümü yüzünden 2300$ gibi abartı bir fiyata satılan fotoğraf makinesi Hasselblad Stellar, son dönemde ciddi indirimler almasına rağmen doğal olarak beklenen satış rakamlarına ulaşamamıştı. Bu konuyu iyi değerlendiren aksesuar üreticilerinden Fotodiox, Sony RX100 için Stellar tarzı kavrama bölümü geliştirdiği duyurdu. Ürünün fiyatı ise 50$ seviyesinde. Tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz.

Nikon
Nikon, D4s, D810 ve D750 için yeni yazılım güncellemesi geliştiriyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli isimlerinden Nikon, resmi olarak üst seviye DLSR fotoğraf makinelerinden D4s, D810 ve D750 için yeni yazılım güncellemeleri hazırlığında olduğunu duyurdu. Bu güncellemeler ile makineler HDMI çıkış üzerinden harici video kayıt cihazlar ile elektronik iletişim kurabilecek ve cihazlara "timecode" desteği eklenecek.
İnceleme
DigitalRev Tv, Pansonic GF7 video incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un görüntüleme odaklı en çok aboneye sahip kanalı DigitalRev TV, video incelemeleri arasında Panasonic GF7'yi de ekledi. Tüm detaylarına burada değindiğimiz aynasız fotoğraf makinesi, retro tasarımı ve kompakt boyutlarıya dikkat çekerken inceleme kapsamında da beğenildi. Yayınlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.


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Fujifilm Türkiye Mrk. 4 yıl
"Kavrama Aparatı" kulağı tırmalıyor sanki biraz
"Tutamak" falan mı desek ??!
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Asarhaddon 4 yıl
A7r II 70 mp çıktı vermesin sonra
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