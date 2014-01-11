Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Ocak 2014"

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Canon





Canon SX50’nin halefi SX60HS bahar aylarında geliyor

Fotoğraf dünyasının büyük ismi Canon, gelen son bilgilere göre SLR-Benzeri gövdeli PowerShot SX50 HS’nin yerine hazırlanan SX60HS fotoğraf makinesini önümüzdeki bahar aylarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Daha önce ortaya çıkan bir patent doğrultusunda 100 kat, dahi iyimser tahminler doğrultusunda ise 60 / 80 kat optik yakınlaştırma yeteneğine sahip olabileceği düşünülen SX60HS, yerine geldiği model gibi SLR-Benzeri gövde ile görücüye çıkacak.













Not: Görsel temsilidir.









Nikon





Nikon D4S gelen bilgilere göre D4 ile aynı hafıza kartı yuvalarına sahip olacak

Nikon tarafından CES 2014 fuarı kapsamında üzerinde çalışılmaya başlandığı açıklanan ve prototip olarak sergilenen yeni amiral gemisi D4S, Japonya merkezli bir fotoğraf sitesinin haberine göre D4 ile ortak olarak bir adet XQD ve CF hafıza kartı yuvaları ile satışa sunulacak. Bu arada Nikon D4s herhangi bir fiyat ya da teknik detayı bulunmamasına rağmen B&H sitesi üzerinde listelenmiş durumda.







