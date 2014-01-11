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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Ocak 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon SX50’nin halefi SX60HS bahar aylarında geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının büyük ismi Canon, gelen son bilgilere göre SLR-Benzeri gövdeli PowerShot SX50 HS’nin yerine hazırlanan SX60HS fotoğraf makinesini önümüzdeki bahar aylarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Daha önce ortaya çıkan bir patent doğrultusunda 100 kat, dahi iyimser tahminler doğrultusunda ise 60 / 80 kat optik yakınlaştırma yeteneğine sahip olabileceği düşünülen SX60HS, yerine geldiği model gibi SLR-Benzeri gövde ile görücüye çıkacak.



Not: Görsel temsilidir.


Nikon

Nikon D4S gelen bilgilere göre D4 ile aynı hafıza kartı yuvalarına sahip olacak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon tarafından CES 2014 fuarı kapsamında üzerinde çalışılmaya başlandığı açıklanan ve prototip olarak sergilenen yeni amiral gemisi D4S, Japonya merkezli bir fotoğraf sitesinin haberine göre D4 ile ortak olarak bir adet XQD ve CF hafıza kartı yuvaları ile satışa sunulacak. Bu arada Nikon D4s herhangi bir fiyat ya da teknik detayı bulunmamasına rağmen B&H sitesi üzerinde listelenmiş durumda.



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theyapici 5 yıl
ben d4 ü değil de yeni 1dx s i merak ediyorum yada 5d mark4 ü cf plus kart yeterli şimdilik
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bwhiteshark 5 yıl

16 mp 1 inch CMOS sensor olsun tadından yenmez
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Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl bwhiteshark
bwhiteshark


16 mp 1 inch CMOS sensor olsun tadından yenmez

Herhalde o zaman lensin boyutları 1 metre ve makinenin tolam ağırlığı 10-15 kilo olurdu :)
Bu fiziki açıdan mümkün değil. Canonda dahil olmak üzere Dslr benzeri makinelerde tüm üreticilerde Fuji, Olympus, Nikon, Panasonic vs bir zoom yarışı var bu kategoride. Bu yarış sensör boyutunda etkili oluyor ve optik odak yüzünden sensör sürekli küçültülüyor.
Zamanında Fuji S200exr modelinde mesela 1/1,6 " sensör kullanılırken zoom faktörü 14x olmuştu. Sonra Fuji HS serisinde zoom faktörü 30x e çıkarıldı ve sensör boyutu 1/2,0 oldu. Sonra yeni makinelerden başka bir örnek Nikon P520 modelinin zoom faktörü 42x oldu ve sensör gine küçüldü ve 1/2,3" e düştü.
Şu anda herhalde Canon bu makinede 60x de 1/3,0 " boyutunda bir sensör kullanır...
Bence bu tip makineler 12-15x boyutunda zoom faktöründe ve 1/1,6" sensörde kalmalıydılar. Bu tip makinelerde ideal kombinasyon bu olurdu.
İyi Akşamlar
1 Yanıt Yanıtla
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ganja77 5 yıl
dslr gövdeleriyle aynı büyüklükte yapılan dslr-like makinaları anlamıyorum
madem dslr ile aynı büyüklükte bir şey taşıyacam yanımda dslr taşırım
dslr-like makinalar küçük olmalı
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