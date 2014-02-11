Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic





Panasonic’in yeni kamerası GH4 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

4K video çekim kapasitesiyle uzun zamandır merakla beklenen kamerası GH4’ü geçtiğimiz hafta içerisinde resmi olarak duyuran Panasonic, tüm detaylarına burada değindiğimiz bu yeni makinesiyle çekilmiş örnek fotoğraflar da yayınladı. Kenya ve Japonya merkezli olarak çekilen fotoğraflara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Makinenin son gelen bilgilere göre ise Amerika merkezli satış fiyatı 1600$ seviyesinde.





Canon





Canon’un kısa zaman içerisinde duyurusunu yapacağı ürünler netleşiyor

CP+ 2014 fuarı kapsamında önemli duyurular gerçekleştirmesi beklenen Canon’un, bu yeni ürünleri netleşmeye devam ediyor. Bu doğrultuda firmadan önümüzdeki birkaç gün için aşağıda yer alan yeni görüntüleme ürünleri bekleniyor.





EVF-DC1 harici elektronik vizör

WP-DC53 su altı haznesi

PowerShot D30 kompakt fotoğraf makinesi

PowerShot S200 kompakt fotoğraf makinesi

PowerShot S280 IS kompakt fotoğraf makinesi

PowerShot SX700HS kompakt fotoğraf makinesi

PowerShot G1 X 2 üst düzey kompakt fotoğraf makinesi

Canon EOS X70 / Rebel T4 / 1200D DSLR fotoğraf makinesi





Canon tarafından ek bir bilgi olarak geçtiğimiz gün yayınlanan PowerShot G1 X 2 (Aşağıda) görsellinin, gerçek olmadığı söyleniyor.



