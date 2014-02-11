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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Şubat 2014"

5 yıl
9,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic’in yeni kamerası GH4 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
4K video çekim kapasitesiyle uzun zamandır merakla beklenen kamerası GH4’ü geçtiğimiz hafta içerisinde resmi olarak duyuran Panasonic, tüm detaylarına burada değindiğimiz bu yeni makinesiyle çekilmiş örnek fotoğraflar da yayınladı. Kenya ve Japonya merkezli olarak çekilen fotoğraflara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Makinenin son gelen bilgilere göre ise Amerika merkezli satış fiyatı 1600$ seviyesinde.

Canon

Canon’un kısa zaman içerisinde duyurusunu yapacağı ürünler netleşiyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
CP+ 2014 fuarı kapsamında önemli duyurular gerçekleştirmesi beklenen Canon’un, bu yeni ürünleri netleşmeye devam ediyor. Bu doğrultuda firmadan önümüzdeki birkaç gün için aşağıda yer alan yeni görüntüleme ürünleri bekleniyor.

  • EVF-DC1 harici elektronik vizör
  • WP-DC53 su altı haznesi
  • PowerShot D30 kompakt fotoğraf makinesi
  • PowerShot S200 kompakt fotoğraf makinesi
  • PowerShot S280 IS kompakt fotoğraf makinesi
  • PowerShot SX700HS kompakt fotoğraf makinesi
  • PowerShot G1 X 2 üst düzey kompakt fotoğraf makinesi
  • Canon EOS X70 / Rebel T4 / 1200D DSLR fotoğraf makinesi

Canon tarafından ek bir bilgi olarak geçtiğimiz gün yayınlanan PowerShot G1 X 2 (Aşağıda) görsellinin, gerçek olmadığı söyleniyor.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


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Elefue 5 yıl
ELEKTRONİK VİZÖR EOS-M için çok gerekliydi. 70D gibi CANLI İZLEME netleme performansı iyi olan ve VİDEO ÇEKME işlemi için kullanılan makinalarda GÜN IŞIĞI gibi çok ışıklı ortamlarda kullanımı kolaylaştırak gerekli bir aksesuar.60D kullanırken ihtiyaç duyuyorum.CANON dan EF-S tam boyutlu lenslerimi kullanabileceğim bir AYNASIZ MAKİNA bekliyorum. ELEKTROİK VİZÖR EVF-DC1 AÇILI olsa daha iyi olurdu.

EVF-DC1 gibi harici elektronik vizörler hep HOT SHOE den taklıyor heralde. Bunu takınca flaş da takamazsın. Makinanın üstüne konulan bir HDMI DİSPLAY PORT benzeri takılsa daha iyi olabir. HDMI DİSPLAY PORT olsa daha büyük ekranlarda kullanılabir. Yan tarafta olması bunu kısıtlıyor.
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theyapici 5 yıl
nerde 4k ceken slr makine canondan bunu bekllkyoruz panasonic e 1600 cok gibi,video güzel duruyor.
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