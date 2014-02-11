Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Şubat 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic
Panasonic’in yeni kamerası GH4 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
4K video çekim kapasitesiyle uzun zamandır merakla beklenen kamerası GH4’ü geçtiğimiz hafta içerisinde resmi olarak duyuran Panasonic, tüm detaylarına burada değindiğimiz bu yeni makinesiyle çekilmiş örnek fotoğraflar da yayınladı. Kenya ve Japonya merkezli olarak çekilen fotoğraflara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Makinenin son gelen bilgilere göre ise Amerika merkezli satış fiyatı 1600$ seviyesinde.
Canon
Canon’un kısa zaman içerisinde duyurusunu yapacağı ürünler netleşiyor
CP+ 2014 fuarı kapsamında önemli duyurular gerçekleştirmesi beklenen Canon’un, bu yeni ürünleri netleşmeye devam ediyor. Bu doğrultuda firmadan önümüzdeki birkaç gün için aşağıda yer alan yeni görüntüleme ürünleri bekleniyor.
- EVF-DC1 harici elektronik vizör
- WP-DC53 su altı haznesi
- PowerShot D30 kompakt fotoğraf makinesi
- PowerShot S200 kompakt fotoğraf makinesi
- PowerShot S280 IS kompakt fotoğraf makinesi
- PowerShot SX700HS kompakt fotoğraf makinesi
- PowerShot G1 X 2 üst düzey kompakt fotoğraf makinesi
- Canon EOS X70 / Rebel T4 / 1200D DSLR fotoğraf makinesi
Canon tarafından ek bir bilgi olarak geçtiğimiz gün yayınlanan PowerShot G1 X 2 (Aşağıda) görsellinin, gerçek olmadığı söyleniyor.
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EVF-DC1 gibi harici elektronik vizörler hep HOT SHOE den taklıyor heralde. Bunu takınca flaş da takamazsın. Makinanın üstüne konulan bir HDMI DİSPLAY PORT benzeri takılsa daha iyi olabir. HDMI DİSPLAY PORT olsa daha büyük ekranlarda kullanılabir. Yan tarafta olması bunu kısıtlıyor.