Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Temmuz 2014"

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Fujifilm

Fujifilm X-Pro 2 için yeni teknik detaylar gelmeye devam ediyor

Sony

E-Mount Sony modellerinde IBIS kullanımı mümkün

Sektörün önemli firmalarından Sony, geçtiğimiz dönemde resmi internet sitesi üzerinde yer alan ve daha sonra kaldırılan bir görsel ile gündeme gelmişti. Bu görsel, E-Mount fotoğraf makineleri için IBIS yani sensör tabanlı görüntü sabitleme sistemine işaret ediyordu. SonyAlphaRumors sitesinin oldukça güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiye göre ise E-Mount fotoğraf makineleri için IBIS teknolojisinin kullanımını teknik olarak mümkün. Teknolojinin kullanmamasının nedeni olaraksa, firmanın böyle bir özelliğin aynasız kamera alıcıları için önemli bir faktör olduğundan emin olmaması olarak gösteriliyor.