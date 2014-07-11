Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Temmuz 2014"

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Fujifilm
Fujifilm X-Pro 2 için yeni teknik detaylar gelmeye devam ediyor
X-Sistem’in yaratıcısı Fujifilm’in uzun zamandır bilgiler gelen yeni fotoğraf makinesi X-Pro 2 detaylanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda son gelen bilgileri de eklediğimiz zaman 24-Mp çözünürlüğünde APS-C sensör, hareketli ekran ve Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği gibi teknik detaylar çerçevesinde toplanan X-Pro 2, gelen bilgiler de doğru çıkarsa Photokina fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu arada ekstra bir bilgi olarak Sony’nin RX100M3 bünyesinde kullandığı görüntü sensörünü Fujifilm ile paylaşabileceği söyleniyor. (FR)
Sony
E-Mount Sony modellerinde IBIS kullanımı mümkün
Sektörün önemli firmalarından Sony, geçtiğimiz dönemde resmi internet sitesi üzerinde yer alan ve daha sonra kaldırılan bir görsel ile gündeme gelmişti. Bu görsel, E-Mount fotoğraf makineleri için IBIS yani sensör tabanlı görüntü sabitleme sistemine işaret ediyordu. SonyAlphaRumors sitesinin oldukça güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiye göre ise E-Mount fotoğraf makineleri için IBIS teknolojisinin kullanımını teknik olarak mümkün. Teknolojinin kullanmamasının nedeni olaraksa, firmanın böyle bir özelliğin aynasız kamera alıcıları için önemli bir faktör olduğundan emin olmaması olarak gösteriliyor. (SAR)
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Nex kullanan adam manuel lens için kullanıyor.
Manuel lens içinde senaörde oss muthiş olur
respect!