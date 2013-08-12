Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Ağustos 2013"

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Canon

Canon orta format fotoğraf makinesi sektörüne giriş yapabilir

Fotoğraf dünyasının öncü firmalarından Canon, gelen son dedikodulara göre orta format fotoğraf makinesi pazarına giriş yapmayı düşünüyor. Avrupa merkezli orta format üreticisi firmalar (Özellikle Phase One ismi geçiyor) ile somut olarak görüşmeler yaptığı belirtilen Canon'un, hali hazırda orta format fotoğraf makinesi bulunmuyor ve bu pazar içerisinde de yer almak istediği uzun zamandır biliniyor.

Panasonic

Ephotozine, oldukça ayrıntılı olarak hazırladığı Panasonic GX7 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine devam eden önemli internet sitelerinden Ephotozine, bu sefer Panasonic'in yakın zamanda duyurduğu GX7 fotoğraf makinesini masaya yatırdı. Oldukça ayrıntılı olarak yaptığı incelemede makinenin yüksek ISO performansını, Wi-Fi desteğini, görüntü kalitesini, "Focus peaking" özelliğini, dahili filtre seçeneklerini, elektronik vizörünü ve ekranını beğenen site, olmusuz olarak batarya ömrü, dahili görüntü sabitleme teknolojisinin video performansı ve Wi-Fi üzerinden sosyal medya entegrasyonu olmaması gibi konuları belirtti.

Editörün Seçimi olmaya hak kazanan makinenin ayrıntılı incelemesine ve örmek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.



