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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Canon
Canon orta format fotoğraf makinesi sektörüne giriş yapabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının öncü firmalarından Canon, gelen son dedikodulara göre orta format fotoğraf makinesi pazarına giriş yapmayı düşünüyor. Avrupa merkezli orta format üreticisi firmalar (Özellikle Phase One ismi geçiyor) ile somut olarak görüşmeler yaptığı belirtilen Canon'un, hali hazırda orta format fotoğraf makinesi bulunmuyor ve bu pazar içerisinde de yer almak istediği uzun zamandır biliniyor.
Panasonic
Ephotozine, oldukça ayrıntılı olarak hazırladığı Panasonic GX7 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine devam eden önemli internet sitelerinden Ephotozine, bu sefer Panasonic'in yakın zamanda duyurduğu GX7 fotoğraf makinesini masaya yatırdı. Oldukça ayrıntılı olarak yaptığı incelemede makinenin yüksek ISO performansını, Wi-Fi desteğini, görüntü kalitesini, "Focus peaking" özelliğini, dahili filtre seçeneklerini, elektronik vizörünü ve ekranını beğenen site, olmusuz olarak batarya ömrü, dahili görüntü sabitleme teknolojisinin video performansı ve Wi-Fi üzerinden sosyal medya entegrasyonu olmaması gibi konuları belirtti.
Editörün Seçimi olmaya hak kazanan makinenin ayrıntılı incelemesine ve örmek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.


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zerocontrol 5 yıl
Bölümüzü sürekli takip ediyorum.Özellikle kısa ve öz olması çok hoşuma gidiyor.belkide yorum yapılmıyor diye garipsiyorsunuzdur ama bu bölümü takip eden herkes minnettardır.Teşşekürler...
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CanTnçr 5 yıl zerocontrol
zerocontrol
Bölümüzü sürekli takip ediyorum.Özellikle kısa ve öz olması çok hoşuma gidiyor.belkide yorum yapılmıyor diye garipsiyorsunuzdur ama bu bölümü takip eden herkes minnettardır.Teşşekürler...

Çok teşekkür ederim
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ozturert 5 yıl
Canon Hasselblad'ı alsın da bizi Lunar ve Stellar rezilliklerinden kurtarsın...
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