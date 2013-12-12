Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon, EOS 7D için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

Canon’un sağlamlığıyla öne çıkan DSLR fotoğraf makinesi 7D, yazılımsal olarak V2.0.5 sürümüne güncellendi. Yayınlanan bu güncelleme, Canon EOS 7D fotoğraf makinesinin WFT-E5A ile kablosuz bağlantı kurduktan sonra USB kablosu ile FTP protokolü kullanılarak fotoğrafların transfer edilmesinde meydana gelen bir sorunu ortadan kaldırıyor. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.









Canon’un EF 35mm f/1.4L II lens modeli 2014 yılı içerisinde duyurulabilir

Büyük fotoğraf firmalarından Canon’un hali hazırda satılmakta olan EF 35mm f/1.4L USM lens modeli, gelen bilgilere göre yerini 2014’ün ilk çeyreğinde EF 35mm f/1.4L II’ye bırakmaya hazırlanıyor. Mevcut modele göre daha hafif olacağı söylenen lens, ayrıca 77mm filtre çapına sahip olacak.













Pentax





Pentax, Q, Q7 ve Q10 fotoğraf makinelerini güncelledi

Sektörün önemli firmalarından Pentax, kompakt fotoğraf makineleri Q, Q7 ve Q10 için yayınladığı güncellemeler ile modellere ortak olarak “PENTAX-08 WIDE ZOOM” lens desteğini getirdi. Genel olarak performans ve stabilite geliştirmeleri de yapılan modellerden Q7 ayrıca bağlı lenslerin firmware versiyonlarını gösterme özelliğine de kavuştu. Yayınlanan güncellemelere buradan buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.



