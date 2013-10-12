Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, 12 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Fujifilm

Fujifilm'in X-E2 fotoğraf makinesi hakkında ilk görseller geldi

Firmanın XQ1 isimli bir diğer yeni kompakt fotoğraf makinesi ile 18 Ekim tarihinde resmen duyurulması beklenen X-E2 fotoğraf makinesi hakkında ilk görseller ortaya çıktı ve modelin retro bir tasarım çizgisi ile geleceği kesinleşmiş oldu. Teknik olarak ikinci jenerasyon 16MP X-Trans sensöre, 0.08 saniye otomatik netleme hızına, daha hızlı EXR II işlemciye, X-M1 modeline oranla çok daha gelişmiş Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliklerine, "Q" botunu için daha iyi bir yerleşime, manuel kontrol seçeneklerine sahip geliştirilmiş video moduna ve 3-inç boyutunda dokunmatik olmayan bir LCD ekrana sahip olacağı söylenen X-E2, X-M1 benzeri yüz tanıma sistemini de bünyesinde barındıracak.





Sony

Sony'nin Zeiss Vario-Tessar T* 16-70mm F4 ZA OSS lens modeli ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Sony'nin geçtiğimiz Ağustos ayında duydurduğu lens modeli Zeiss Vario-Tessar T* 16-70mm F4 ZA OSS, NEX kamera sistemleri ve NEX tabanlı DSLR görünümlü A3000 modeliyle de uyumlu olarak kullanılabiliyor. Taşınabilir bir yapıda geliştirilen lens, genel olarak manzara ve porte çekimleri için ideal bir aralık sunuyor ve özel "T*" optik kaplama teknolojisi ile üst seviye fotoğraf kalitesi vaat ediyor. Bu lensi satın alıp bir inceleme ve birçok örnek fotoğraflar yayınlayan FredMirada.com üyesi Phillip Reeve ise, modelin performansını gerçek koşullar altıda çekilen fotoğraflar ile gözler önüne seriyor.





İncelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.



