Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon

Nikon, 1 serisi fotoğraf makinesi ve aksesuarları için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı

Dünyanın en büyük görüntüleme firmalarından Nikon, 1 serisi V1, V2, J1, J2, J3 ve S1 aynasız fotoğraf makinelerine, FT1 adaptör modeline ve Nikon GP-N100 GPS ünitesine yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı. Güncellemeler içerisinde firmanın yeni 32mm f/1.2 lens desteği ve birçok hata düzeltimi yer alıyor.

Nikon tarafından yayınlanan bütün yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Sony

Sony'nin çıkması beklenen yeni fotoğraf makinesi hakkında bilgiler ortaya çıktı

Ürettiği farklı ürünler ile gündemden düşmeyen Sony'nin, hali hazırda satılmakta olan RX100 modeli yerine duyuracağı yeni fotoğraf makinesi hakkında bilgiler ortaya çıktı. SonyAlphaRumors'un edindiği ve sağlam kaynaklara dayandırdığı söylentilere göre harici HotShoe bağlantısına ve Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine sahip olacağı belirtilen model, ayrıca hareketli bir LCD ekranla da karşımıza gelebilir.

Makinenin diğer teknik detaylarının kısa zaman içerisinde ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Canon

Yüksek megapiksel değerine sahip yeni Canon DSLR fotoğraf makinesi 2014 yılında karşımıza çıkabilir

Canon'dan uzun zamandır 35 megapiksel ve üzeri bir değerde beklenen yeni DSLR fotoğraf makinesi hakkında bilgiler ortaya çıktı. 2014 yılında satışa sunulması beklenen model, gövde yapısı olarak EOS 1DX ya da EOS 5D Mark 3 fotoğraf makinelerine benzer özellikler sunabilir. Canon'un bu model için üç farklı sensör geliştirdiği de gelen bilgiler arasında.











