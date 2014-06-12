Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Haziran 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic





Panasonic LX8, 24-90mm F/2.0-2.8 lens ile gelebilir

Panasonic’in bilgileri gelmeye devam eden üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi LX8, 4/3 Rumors’un kaynaklarından verdiği son dedikodulara göre 24-90mm F/2.0-2.8 lens ile karşımıza çıkabilir. Sony RX100 M3’ün en büyük rakibi olarak görülen LX8, eğer doğru çıkarsa 1-inç sensöre, dahili elektronik vizöre ve 4K video çekim kapasitesine de sahip olacak. Makinenin duyurusu ise 16 Temmuz tarihinde yapılacak.









Sony





Mevcut Zeiss 135mm f/1.8 A-mount lens modeli Photokina kapsamında yenilebilir

Sony’ye yakın önemli kaynakları bulunan SonyAlphaRumors sitesi, hali hazırda satışta olan Zeiss 135mm f/1.8 A-mount lens modelinin önümüzdeki Photokina fuarı kapsamında SSM teknolojisi ile yenilenebileceğini açıkladı. Super Sonic wave Motor ya da kısaca SSM olarak adlandırılan bu teknoloji, piezoelektrik motor ile çok daha pürüzsüz ve sessiz otomatik netlemenin önünü açıyor. Yavaş devirde yüksek tork üreten ve böylece anlık tepkiler verebilen motor, objektifin dönme miktarını da hesaplayarak genel AF (Otomatik netleme) hassaslığını arttırabiliyor. Yeni Zeiss 135mm f/1.8 A-mount lensin optik bir değişiklik almayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.







