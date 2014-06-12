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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic LX8, 24-90mm F/2.0-2.8 lens ile gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic’in bilgileri gelmeye devam eden üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi LX8, 4/3 Rumors’un kaynaklarından verdiği son dedikodulara göre 24-90mm F/2.0-2.8 lens ile karşımıza çıkabilir. Sony RX100 M3’ün en büyük rakibi olarak görülen LX8, eğer doğru çıkarsa 1-inç sensöre, dahili elektronik vizöre ve 4K video çekim kapasitesine de sahip olacak. Makinenin duyurusu ise 16 Temmuz tarihinde yapılacak.

Not: Görsel temsilidir. (43)

Sony

Mevcut Zeiss 135mm f/1.8 A-mount lens modeli Photokina kapsamında yenilebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’ye yakın önemli kaynakları bulunan SonyAlphaRumors sitesi, hali hazırda satışta olan Zeiss 135mm f/1.8 A-mount lens modelinin önümüzdeki Photokina fuarı kapsamında SSM teknolojisi ile yenilenebileceğini açıkladı. Super Sonic wave Motor ya da kısaca SSM olarak adlandırılan bu teknoloji, piezoelektrik motor ile çok daha pürüzsüz ve sessiz otomatik netlemenin önünü açıyor. Yavaş devirde yüksek tork üreten ve böylece anlık tepkiler verebilen motor, objektifin dönme miktarını da hesaplayarak genel AF (Otomatik netleme) hassaslığını arttırabiliyor. Yeni Zeiss 135mm f/1.8 A-mount lensin optik bir değişiklik almayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Not: Görsel temsilidir. (SAR)


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m@hm@ 4 yıl
Zeiss 135,namıdeğer samuray kılıcı SSM ile güncellenirse mükemmel olur tabi fiyatını saymazsak
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olağan_şüpheli 4 yıl
yenilebilir


LX8 de güzel geliyor. ucuza gelirse 4k desteği sayesinde rx100 ün satışlarını baltalayabilir.
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