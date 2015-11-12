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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Kasım 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni aksesuarlar ile beraber fotoğraf ve video dünyasında günün öne çıkan önemli gelişmeleri.
3 yıl
2,8b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Samsung
Samsung NX1’in bazı bölgelerde satışı durdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makinesi sektörüden çıkacağı yönünde birçok bilgi gelen ancak bu konuda resmi bir açıklama yapmayan Samsung’un NX1 fotoğraf makinesi için bazı bölgelerde sona gelindi. Firmanın en gelişmiş görüntüleme çözümleri arasında yer alan NX1, artık mevcut stoklar haricinde Avrupa, Hong Kong ve Avustralya’da satılmayacak.


Tamron
Tamron’un yeni SD 14-20mm F/2 IF DX lensi ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Sektörün önemli lens üreticilerinden Tamron’un Focus Numérique tarafından ilk görseli yayınlanan yeni lensi SD 14-20mm F/2. IF DX ortaya çıktı. APS-C sensörlü DSLR modelleri için hazırlandığı belirtilen lens, yüksek ihtimalle AT-X 11-20mm F/2.8 PRO DX’in yerini alacak ve özellikle manzara ile mimari çekimleri için ideal bir çözüm oluşturacak. Resmi fiyatı bilinmeyen lensin duyurusu ise 1 ya da 2 ay içerisinde bekleniyor.


Sony
Sony’den çok “gizli” bir model geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Son dönemde hazırladığı aynasız fotoğraf makineleri ile adından sürekli olarak söz ettiren Sony, SonyAlphaRumors’da yer alan bir habere göre çok gizli olarak geçen bir kamera üzerinde çalışma gösteriyor. Sony Tokyo haricindeki hiçbir çalışanın hakkında herhangi bir bilgisi bulunmayan model, farklı bir kaynağa göreyse gerçekten “devrimsel” özelliklerle üst düzey bir çözüm oluşturacak ve 2016’nın ikinci çeyreğinde resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Not: Görsel temsilidir.


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aspirin_00 3 yıl
kasalara bi modernlik katsalar 1970li kasa tipi gidiyorlar habire
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