Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Mart 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon’un yeni amiral gemisi D4s, yüksek ISO açısından bu sefer D3s, D4, D800E ve D600 ile karşılaştırıldı
Nikon’un D4 yerine hazırladığı en son DSLR fotoğraf makinesi D4s, özellikle yüksek ISO performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor ve kullanıcılar da bu performansı farklı modeller ile karşılaştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda yeni amiral gemisi Terry Hansen tarafından D3s, D4, D800E ve D600 karşısına çıkartıldı. RAW çekimler üzerinden aynı ışık koşulları, aynı obje, aynı ayarlar ve aynı lens (Nikon 24-70 f/2.8) ile gerçekleştirilen çekimlere buradan ulaşarak, gelişen teknolojinin ISO performansına olan etkisini rahatlıkla görebilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm’in XF 56mm F1.2 R lens modeli için farklı kaynaklardan yeni örnek fotoğraflar yayınladı
X-Sistem fotoğraf makineleriyle başarılı bir çizgi yakalayan Fujifilm’in CES 2014 fuarı kapsamında duyurduğu yeni lenslerinden XF 56mm F1.2 R ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Sunduğu F/1.2 diyafram değeri ve 56mm odak uzaklığı ile özellikle porte çekimleri oldukça ideal bir yapı ortaya koyan lens, Fujifilm'in X-Sistem aynasız fotoğraf makineleri ile tam uyumlu olarak çalışıyor ve dahili otomatik netleme sistemiyle kararlı ve sessiz sonuçlar ortaya koyabiliyor. Teknik olarak 11 element 8 grup lens dizilimine, F16 minimum diyafram değerine, 7 diyafram bıçağına, 0.70m minimum netleme mesafesine, 62mm filtre çapına ve 580 gram ağırlığa sahip olan XF 56mm F1.2 R , özel optik kaplamalarıyla da istenmeyen parlamaları önleyebiliyor. İşte bu lensin performansı ortaya koymak adına Ricopress, Ephotozine ve Photography blog tarafından yayınlanan çekimlere buradan, buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bokehin güzelliğie bak hele :)