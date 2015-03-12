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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Mart 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon
Canon'dan lensleri değiştirilebilir bir 4K fotoğraf makinesi gelebilir 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün büyük oyuncusu Canon, gelen bilgilere göre Sony'nin A7S ile Panasonic GH4 isimli video odaklı fotoğraf makinelerine rakip olarak lensleri değiştirilebilir bir 4K fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. Bu konu hakkında sorulan bir soruya doğal olarak gelecek planlarımız hakkında bilgi veremediğini ancak sektörün ihtiyaçlarını yakında takip ettiklerini ve esas olarak basın sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalar yaptıklarını belirten Canon genel müdürü Masaya Maeda, kapıyı biraz açık bıraksa da tam olarak istenilen cevapları vermiş değil. CanonRumors'a göre ise bahsi geçen lensleri değiştirilebilir bir 4K fotoğraf makinesi önümüzdeki ay Las Vegas merkezli olarak düzenlenecek NAB fuarında karşımıza çıkacak. 
Not: Görsel temsilidir. 
Canon EF 50MM F/1.2L II hakkında yeni bilgiler geldi 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un önemli bilgi kaynaklarında CanonRumors, EF 50MM F/1.2L'nin üzerinde çalışmaları devam eden ikinci versiyonu için yeni bilgiler yayınladı. Bu doğrultuda yakın çekim performansını yükselten Floating element taşıyacağı belirtilen EF 50MM F/1.2L II, aynı zamanda mevcut sürümde görülen "Focu Shift" probleminin yaşatmayacak, daha hafif bir gövdeye sahip olacak ve çok daha hızlı otomatik netleme yapabilecek. Fiyatı hakkında bilgi olmayan EF 50MM F/1.2L II'nin 2015 içerisinde çıkması bekleniyor.
Sony 
Sony'nin iki yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz E-Bayonet FF fotoğraf makineleri için yeni lenslerini görücüye çıkartan Sony'nin Endonezya İletişim Ajansı (Wi-Fi bağlantısı için kayıtlanıyorlar) üzerinde iki yeni fotoğraf makinesi daha ortaya çıktı. SonyAlphaRumors sitesi tarafından modellerin değiştirilemeyen lens birimiyle geldiği söylenirken, resmi duyurularının da 1-2 ay içerisinde yapılabileceği söyleniyor. Ayrıca Sony'den oldukça yankı uyandırabilecek büyük bir duyuru daha bekleniyor.
Sigma 
Sigma, 24mm f/2.8 DN Art APS-C E-Bayonet lensini aralık ayında duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli lens sağlayıcılarından Sigma, SigmaRumors'un haberine göre APS-C E-Bayonet modeller için hazırladığı 24mm f/2.8 DN Art lensini Aralık ayında resmi olarak satışa sunabilir. Lens, 19mm, 30mm ve 60mm E-Bayonet lenslerden sonra sistem için duyurulan dördüncü model olma özelliğini taşıyor.
İnceleme
TheCameraStore Tv, Nikon D7200 incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

YouTube'un fotoğraf makinesi ve objektif odaklı önemli kanallarından TheCameraStore TV, bu sefer Nikon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimizi yeni APS-C sensörlü DSLR fotoğraf makinesi D7200'ün inceledi. D7100'den geçmenin çok mantıklı olmadığı belirtilen D7200 incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



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theyapici 4 yıl
selamlar fotoğraf haberlerine devam Cancığım klavyene sağlık
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Asarhaddon 4 yıl
24 2.8 güzel haber 24 1.4 Zeiss alamayanlar veya almayanlar için çok güzel bir tercih
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