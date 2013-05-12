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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Think Tank     
Aynasız fotoğraf makineleri için yeni çanta serisi, "Mirrorless Mover"
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasında ürettiği başarılı taşıma çantaları ile tanınan Think Tank, aynasız fotoğraf makinesi kullanıcıları için geliştirdiği yeni "Mirrorless Mover" isimli çanta serisini dört farklı boyut seçeneğine sahip olarak duyurdu. Kol çantası formunda tasarlanan modeller, metal bağlantı noktalarına, farklı aksesuarlar için özel bölümlere, yüksek kaliteli YKK fermuara ve dayanıklı malzeme kalitesine sahipler. Yağmur koruması da yer alan çantalar, boyutlarına göre 34$ ile 69$ arasında değişen fiyat etiketleriyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyorlar.
DxOMark     
DxOMark, Sigma 50-150mm f/2.8 EX DC APO OS HSM lensin test sonuçlarını yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı test ve analizler ile tanınan DxOMark, Sigma 50-150mm f/2.8 EX DC APO OS HSM lens modelinin test sonuçlarını yayınladı.  
Yaptığı testlerde lens modellerini farklı teknik ayrıntılara (Keskinlik, renk sapması, bozulma, köşe kararma) göre değerlendiren DxOMark'ın son konuğu Sigma 50-150mm f/2.8 EX DC APO OS HSM modeli oldu. Canon'un uzun zamandır yenilenmesi beklenen 7D DSLR fotoğraf makinesi üzerinde toplam 19 puan lens, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD ile aynı puanı alırken, Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM lens modelinden 2 puan daha fazla aldı. Nikon D7000 üzerinde yapılan lenslerde de toplam 19 puan alan Sigma 50-150mm, Sigma 70-200mm F2.8 EX DG APO OS HSM (16 Puan) ve Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR (17 Puan) lens modellerinin önünde yer almayı başardı.
Sigma 50-150mm f/2.8 EX DC APO OS HSM, 1100$ satış fiyatı ile fiyat/performans açısından çok iyi bir tercih olarak gösteriliyor.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus
Olympus, PEN Lite E-PL6 fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz hafta içerisinde sadece Japonya piyasasına özel olarak duyurulan PEN Lite E-PL6 fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınlayan Olympus, makinenin performansını ve yapabildiklerini gözler önüne sermiş oldu. Teknik olarak lensleri değiştirilebilir MFT sistem yapısına sahip olan model, ayrıca 16MP Live MOS sensör (E-M5 fotoğraf makinesi ile aynı sensör), Truepic VI görüntü işlemcisi, 3-inç 460 nokta hareketli dokunmatik ekran, saniyede 8 kare seri çekim hızı, ISO 200-25600 desteği ve Full HD video çekim kapasitesi gibi diğer teknik ayrıntılara sahip.
Olympus tarafından yayınlanmış örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Canon
PowerShot S200 ve ismi belli olmayan yeni bir Canon fotoğraf makinesi görüntülendi 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
31 Mayıs tarihinde basın etkinliği düzenleyeceğini öğrendiğimiz Canon'a ait iki yeni fotoğraf makinesi görüntülendi. Ortaya çıkan makinelerden biri PowerShot S200 ismine sahipken, diğer makinenin herhangi bir ismi bulunmuyor ve hali hazırda piyasada olan SX500 IS modelinin yerine geliştirildiği düşünülüyor. Teknik ayrıntıları belli olmayan modellerden özellikle S200 kompakt fotoğraf makinesinin, 31 Mayıs etkinliğinde resmi olarak duyurulabileceği belirtiliyor.

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Psydia 6 yıl
Cok faydali bir haber editor arkadasa tesekkurler. Yalniz merak etmiyor degilim her gun makale yazacak kadar fotografcilik haberini nasil buluyor :)
Daha da onemlisi, donanim haberleri yapan editor arkadaslar neden bu kadar haber bul(a)miyor???
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CanTnçr 6 yıl Psydia
Psydia

Cok faydali bir haber editor arkadasa tesekkurler. Yalniz merak etmiyor degilim her gun makale yazacak kadar fotografcilik haberini nasil buluyor :)

Daha da onemlisi, donanim haberleri yapan editor arkadaslar neden bu kadar haber bul(a)miyor???

Güncel bütün gelişmeler mümkün olduğunca yer verilmeye çalışılıyor
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Knisath 6 yıl Psydia
Psydia

Cok faydali bir haber editor arkadasa tesekkurler. Yalniz merak etmiyor degilim her gun makale yazacak kadar fotografcilik haberini nasil buluyor :)

Daha da onemlisi, donanim haberleri yapan editor arkadaslar neden bu kadar haber bul(a)miyor???

Takip edilen siteler yabancı siteler olduğundan çeviri uzun sürüyor.Eğer detaylı bir siteden alınacaksa bilgiler bir kaçden bir kaç haftaya kadar uzayabiliyor haber konuları.Acil konular için ise oturup gece boyunca çeviri yapıyorlardır herhalde
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