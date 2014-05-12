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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Mayıs 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Hasselblad

Hasselblad finansal sorunlar yaşıyor olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son dönemde hazırladığı Sony üzerine kurulu kompakt fotoğraf makineleri (Lunar, Stallar) ile büyük eleştiri toplayan orta formatın önemli ismi Hasselblad, PhotoRumors’un haberine göre finansal sorunlar yaşıyor. Kesin bilgilerin yer almadığı bu gelişme doğrultusunda da 2011 yılında Ventizz Capital tarafından satın alınan şirketin yeniden el değiştirebileceği konuşuluyor. Hasselblad’ın 2012 yılında açtığı İtalya tasarım merkezini de kapattığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (PR)


Sony

Sony A7’nin içini gösteren yeni bir video yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin FF (Tam Kare) E-Mount aynasız fotoğraf makinesi A7 için SGNL tarafından yeni bir video yayınladı. Teknik olarak tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz makinenin içerisinde yer alan bileşenlerin gözler önüne serildiği bu ilginç videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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alcest 5 yıl
Boş haberler. Konsept'in değişmesi şart :)

Not: Bol eksi bekliyorum :)
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jimi1984 5 yıl
Google play marketteki "Çok başarılı program yorumum gözüksün diye 1 yıldız verdim " diyen elemanlardan sanırım
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