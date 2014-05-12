Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Hasselblad
Hasselblad finansal sorunlar yaşıyor olabilir
Son dönemde hazırladığı Sony üzerine kurulu kompakt fotoğraf makineleri (Lunar, Stallar) ile büyük eleştiri toplayan orta formatın önemli ismi Hasselblad, PhotoRumors’un haberine göre finansal sorunlar yaşıyor. Kesin bilgilerin yer almadığı bu gelişme doğrultusunda da 2011 yılında Ventizz Capital tarafından satın alınan şirketin yeniden el değiştirebileceği konuşuluyor. Hasselblad’ın 2012 yılında açtığı İtalya tasarım merkezini de kapattığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (PR)
Sony
Sony A7’nin içini gösteren yeni bir video yayınlandı
Sony’nin FF (Tam Kare) E-Mount aynasız fotoğraf makinesi A7 için SGNL tarafından yeni bir video yayınladı. Teknik olarak tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz makinenin içerisinde yer alan bileşenlerin gözler önüne serildiği bu ilginç videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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Not: Bol eksi bekliyorum :)