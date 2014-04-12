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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sigma

Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art’ın resmi satış fiyatı açıklandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sigma'nın ayrıntılarına buradan değindiğimiz 50mm F1.4 DG HSM lensi, resmi olarak açıklandığı kadarıyla 949$ fiyat etiketine sahip olacak. Tahminlerin daha altında bir fiyat ile gelen lensin, Canon, Nikon, Sigma ve Sony uyumlu versiyonlarıyla Nisan ayı sonunda satışa sunulması bekleniyor. (Dp)


Sony

Sony A7s, 3400$ fiyat etiketiyle satışa çıkabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin büyük bir sürpriz yaparak kısa süre önce duyurduğu yeni fotoğraf makinesi A7s, bildiğiniz üzere A7 ve A7r’dan özellikle 4K çekim desteğiyle ayrılıyor ve resmi fiyatı şimdilik bilinmiyor. İngiltere merkezli Wex Photograhic sitesi üzerinde ise yaklaşık 3,400$ (2500 pound) fiyat etiketiyle sıralanan A7s, eğer bu fiyat doğru ise A7 ve A7r’dan ciddi oranda daha yüksek bir fiyat ile geliyor. (SAR)


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m@hm@ 5 yıl
Zoom lens alırsanız kalite kaybınız o kadar olmaz ama haberdeki lens sabit odaklı olduğundan sizin anlattığız gibi bi zoom olayı bu tip lenslerde yoktur, pardon bu tip başlıklarda
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Breaak4Love 5 yıl
Emin onunden almişti dayim Muazzam biseydi Bu modeli bilmiyorum ama 6 milyar kusure almisti gercektende Bekleneni veren urun Zoom larin ne gibi arti Yonu var Yakinlastiriken pixel dusuu yok degilmi
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m@hm@ 5 yıl Breaak4Love
Breaak4Love
Emin onunden almişti dayim Muazzam biseydi Bu modeli bilmiyorum ama 6 milyar kusure almisti gercektende Bekleneni veren urun Zoom larin ne gibi arti Yonu var Yakinlastiriken pixel dusuu yok degilmi

???? Hiç bişey anlamadım desem
1 Yanıt Yanıtla +1
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BLoWeR 5 yıl
Tahminim 750 filandı, bakalım test sonuclarından ne çıkacak. Zeiss le yarışıyor mu cidden göreceğiz. 35 gibi olursa, tam bomba olacak... O zaman sete girer işte :)
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