Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Nisan 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sigma
Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art’ın resmi satış fiyatı açıklandı
Sigma'nın ayrıntılarına buradan değindiğimiz 50mm F1.4 DG HSM lensi, resmi olarak açıklandığı kadarıyla 949$ fiyat etiketine sahip olacak. Tahminlerin daha altında bir fiyat ile gelen lensin, Canon, Nikon, Sigma ve Sony uyumlu versiyonlarıyla Nisan ayı sonunda satışa sunulması bekleniyor. (Dp)
Sony
Sony A7s, 3400$ fiyat etiketiyle satışa çıkabilir
Sony’nin büyük bir sürpriz yaparak kısa süre önce duyurduğu yeni fotoğraf makinesi A7s, bildiğiniz üzere A7 ve A7r’dan özellikle 4K çekim desteğiyle ayrılıyor ve resmi fiyatı şimdilik bilinmiyor. İngiltere merkezli Wex Photograhic sitesi üzerinde ise yaklaşık 3,400$ (2500 pound) fiyat etiketiyle sıralanan A7s, eğer bu fiyat doğru ise A7 ve A7r’dan ciddi oranda daha yüksek bir fiyat ile geliyor. (SAR)
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
???? Hiç bişey anlamadım desem