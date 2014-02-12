Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samyan g





Samyang’ın yol haritasında yer aldığını belirttiği 50mm F/1.2 lensi iptal olmuş olabilir

Fotoğraf dünyasının farklı isimler altında fiyat / performans oranı yüksek lensler hazırlayan firmalarından Samyang, geçtiğimiz dönemde Facebook üzerinden sorulan bir cevap doğrultusunda 50mm F/1.2 lens modelinin 2014 yılı içerisinde satışa çıkarabileceğini söylemişti. Kısa zaman önce yine Facebook üzerinden 50mm F/1.2 ile ilgili bir soruyla karşılaşan Samyang, bu sefer lensin gelmeyeceği yönünde bir yorumda bulundu.









Sigma





Sigma’nın 50mm f/1.4 DG HSM Art lensi 1300$ fiyat etiketiyle satışa çıkabilir

Sigma’nın CES 2014 fuarı kapsamında duyurduğu Art serisi yeni 50mm F1.4 DG HSM lensi, hatırlayacağız üzere APS-C sensörlü Canon, Nikon, Pentax, Sigma ve Sony fotoğraf makineleriyle kullanılabiliyor ve sunduğu sabit odak uzaklığı ile diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal bir alternatif oluşturuyor. Dahili görüntü sabitleme teknolojisi bulunmayan 50mm F1.4 DG HSM, 470 gram ağırlığa, otomatik netleme motoruna ve eskiye oranla çok daha iyi bir optik performansa sahip. Fuar kapsamında resmi satış fiyatı açıklanmayan bu lens, Avustralya merkezli CameraPro sitesi üzerinde 1,499 AUD (Ortalama 1,300$)bir etiket ile yer almaya başlamış durumda. Listelenen fiyatın bir “tahmin” olduğu belirtilse de, fotoğraf amaçlı bir satış kanalı olduğu için doğru olma ihtimalinin de oldukça yüksek oldığı söyleniyor.







