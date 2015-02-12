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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Şubat 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Tokina

Tokina, AT-X 24-70mm f/2.8 PRO FX lensini resmi olarak duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Lens dünyasının önemli firmalarından Tokina, ürün gamına Nikon ve Canon uyumlu yeni lensi  AT-X 24-70mm f/2.8 PRO FX’i eklediğini duyurdu. FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makineleri için geliştirilen lens, F/2.8 sabit diyafram aralığı ve 24-70mm odak uzaklığıyla porteden manzaraya kadar farklı tarzlarda maksimum başarım vaat ediyor. Teknik olarak 11 grup 15 element optik dizilim, 0.38m minimum netleme mesafesi, 1:4.73 büyütme değeri ve 1KG ağırlık gibi detaylarla gelen lensin, resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.



Pentax

Pentax da 2015 için lens yol haritasını güncelledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm sonrası sektörün öne çıkan isimlerinden Pentax da 2015 yeni lens haritası yayınladı. Bu doğrultuda 2015 yılı ve sonrasında firmanın çıkarmayı planladığı lensler şu şekilde sıralanıyor;

Pentax Q-Bayonet beklentileri

  • Telefoto makro lens (90mm olabilir)

Pentax K-Bayonet beklentileri

  • DA geniş açı zoom (12-28mm olabilir)
  • D FA hızlı standart zoom (25-70mm olabilir)
  • D FA standart zoom (28-110mm olabilir)
  • D FA hızlı geniş açı zoom (15-30mm olabilir)

Pentax 645 (Orta Format)

  • Standart zoom lens (45-85mm olabilir)
  • Tele zoom lens (95-190mm olabilir)


Canon

Canon 5DS’in düşük ISO’da sunduğu dinamik aralık 1DX’den 2 durak daha iyi olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un 5DS R ile beraber duyurduğu 50MP sensörlü yeni DSLR fotoğraf makinesi 5DS, gelen kesin olmayan bilgilere göre düşük ISO’da sunduğu dinamik aralık açısından mevcut amiral gemisi 1DX’den 2 durak daha iyi performans ortaya koyuyor. Yüksek ISO performansı (Örneğin ISO 6400) açısından bakıldığında ise 7D Mark 2’nin gerisinde kalan modelin, özellikle düşük ISO performansına odaklı bir optimizasyonla geldiği ve teknik olarak 7D Mark 2’ye benzer bir sensör kullandığı belirtiliyor.




Sektörel

Micro Four Thirds standardına üç yeni firma daha katıldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus ve Panasonic tarafından 2008 yılında ortaya çıkarılan Micro Four Thirds(#) sistemi, yapılan resmi açıklamaya göre üç yeni üyeye daha kavuştu. Bu firmalar arasında Çin merkezli ufak optik üreticisi JDC Optical Co. ve Japonya merkezli optik üreticisi Flovel Co. yer alırken, en çok dikkat çeken firma ürettiği insansız hava araçları (Phantom serisi) ile tanıdığımız DJI firması oluyor. Firmanın bu adım ile MFT sistem standartlarında lensleri değiştirilebilir bir insansız hava aracı hazırlayabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.
(#)Micro Four Thirds sistem standartları fotoğraf makinelerinin sensör boyutları, lens yuvaları, iletişim verileri ve optik konuları içeriyor. Bu standartlar sayesinde modeller arasında oluşabilecek uyum problemleri azalıyor ve gruba giren üyeler grubun standartlarına göre ürünler üretiyorlar. Sonuçta farklı firmalar arasında ortak bir kalite ve uyum sağlanmış oluyor.


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doctor_bey 4 yıl
Canon bence yeni 5DS ve 5DS R ile isteneni veremedi, yeni modelleri merakla bekliyorum
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DH Misafiri 4 yıl
Tokina lens tasarımları 1980'leri anımsatıyor. Optikleri fena olmasa da tasarımlar felaket kötü. Canon 5D mark 4'ün çıkış tarihini merakla bekliyor fotoğraf dünyası.
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Gece772 4 yıl
Canon candır
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First_Person 4 yıl
Tokina 24-70 1 kg mı?

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