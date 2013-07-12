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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Fujifilm       
Fujifilm'in çıkması beklenen yeni fotoğraf makinesi X-A1 hakkında yeni bilgiler öğrenildi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Retro tasarım anlayışıyla ürettiği X-Serisi fotoğraf makineleri ile adından sıkça söz ettiren Fufijilm'in, yakın zaman X-A1 isimli yeni bir lensleri deiğiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi piyasaya sunması bekleniyor. Firmanın birçok modelinde kullanılan X-Trans sensörün yer almayacağı belirtilen X-A1, 500$ altı bir fiyat etiketine sahip olarak Ağustos ayı içerisinde kullanıcılar karşısına çıkabilir.
Not: Fotoğraf temsilidir. 
Fujifilm X-M1 fotoğraf makinesi ve XF 27mm F/2.8 lens modelleri ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının başarılı internet sitelerinden Ephotozine, Fujifilm'in retro görünümlü X-M1 fotoğraf makinesi ve ufak boyutlarıyla dikkat çeken sabit odak uzaklığına sahip XF 27mm F/2.8 lens ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Lensin ve makinenin performasını gösterebilen örnek fotoğralara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Panasonic
Panasonic GX7 fotoğraf makinesi hakkında ilk bilgi ve tasarımlar ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ürettiği fotoğraf makineleri ile başarılı işlere imza atan Panasonic'in, GX7 isimli Ağustos ayında piyasaya çıkması beklenen fotoğraf makinesi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Hali hazırda satılmakta olan GX1 modelinden daha büyük bir gövde yapısına sahip olması beklenen GX7, teknik olarak 18MP görüntü sensörüne, iki eksenli dahili görüntü sabitleme teknolojisine, 1/8000 enstantane hızına, dahili flaşa, hareketli ekrana ve vizöre sahip olarak satışa sunulabilir.
Panasonic GX7 fotoğraf makinesinin ayrıntılarının yakında belli olması bekleniyor. 

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Psydia 5 yıl
Soyle aps-c sensorlu, dahili evf'li, kit olarak ya da sabit olarak farketmez 14-70 lensli bir aynasiz fotograf makinesi cikaramadilar gitti.
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ozangunay 5 yıl
Sanırım X100' deki sensörü biraz daha iyileştirip kullanacaklar, bu durumda süper bir makina olur, üzerinde 18 mm f:2.8 lens ile harika bir makina olur.
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Krauser ll 5 yıl
güzel
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