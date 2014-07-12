Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Temmuz 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon, Coolpix P340, P530 ve P600 fotoğraf makineleri 1.1 sürümlerine güncelledi
Kullanıma sunduğu fotoğraf makineleri yazılımsal olarak güncel tutmaya devam eden Nikon, bu sefer Coolpix P340, P530 ve P600 modellerini 1.1 sürümlerine güncelledi. Güncellemeler ortak olarak nadir durumlarda meydana gelen donma sorununa çözüm getiriyor. Yeni sürümlere buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony RX100 II ile RX100 III’ün karşılaştırıldığı yeni bir video yayınladı
Sony’nin tüm detaylarına burada ve burada değindiğimiz üst seviye kompakt fotoğraf makineleri RX100 II ile RX100 III’ün karşılaştırıldığı yeni bir video yayınladı. 2013 Haziran ayında duyurulan RX100 II'nin halefi olarak karşımıza çıkan RX100 III, özellikle RX100 II içerisinde kullanılan Zeiss 28-100mm f/1.8-4.9'dan daha hızlı Zeiss 24-70mm f/1.8-2.8 (2.9 kat optik yakınlaştırma) lensiyle öne çıkıyor ve bünyesinde açılabilir şekilde hazırlanan 0.39-inçlik 1,440,000 nokta OLED elektronik vizör taşıyor. TRILUMINOS renk desteğiyle XAVC-S formatında 1920 x 1080 / 60p çözünürlükte video çekimi gerçekleştirebilen ve yine RX100 II'den dahili ND (Neutral Density) filtresiyle ayrılan model, böylece yüksek ışıklı ortamlar ya da uzun pozlamalar için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Yayınlanan karşılaştırma videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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good :D
Sitemim editöre değit site yönetimininedir. bizleri yabancı donanim sitelerine mahkum ettiniz iyice sayenizde ingilizcemi geliştirdim. teşekkür ederim.