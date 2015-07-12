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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Temmuz 2015"

3 yıl
2,4b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
İnceleme
DigitalRevTV, Canon XC10 incelemesini yayınlandı

 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
YouTube'un fotoğraf odaklı önemli kanallarından DigitalRevTv, bu sefer Canon'un tüm detaylarına burada verdiğimiz 4K video kamerası XC10'u inceledi. Genel olarak beklentilerin altında kalan ve bazı önemli kontrol problemleriyle eleştiri toplayan modelin yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.
İnceleme
TheCameraStoreTV'den Canon 50mm F/1.8 STM lens incelemesi geldi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
DigitalRevTv ile beraber YouTube'un öne çıkan kanallarından TheCameraStoreTV, video incelemelerine Canon 50mm F/1.8 STM ile devam etti. Canon'un 50mm F/1.8'in yerine hazırladığı lens, inceleme sonucunda (STM motorun katkısıyla) sessiz netleme performansı ve fotoğraf kalitesi ile büyük beğeni topladı. Fiyat-performans oranı oldukça yüksek olan lensin incelemesini aşağıda izleyebilirsiniz.
Nikon
Yongnuo AF-S 50mm f/1.8'in Nikon versiyonu görüntülendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz dönemde Canon uyumlu versiyonu satışa sunulan Yonguno 50mm F/1.8'in şimdi de Nikon versiyonu ortaya çıktı. Şangay merkezli bir fotoğraf fuarında görüntülenen lens, tasarımsal olarak Nikon AF-S 50mm F/1.8'e oldukça benziyor ve belirtildiği kadarıyla tamamen metal bir gövdeyle satışa sunulmaya hazırlanıyor. Lensin Canon versiyonu 58$'a satılırken, Nikon versiyonunun ise metal gövdeden dolayı çok daha yüksek bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

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