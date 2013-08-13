Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon

Nauticam, Nikon'un 1 V2 isimli aynasız fotoğraf makinesi için yeni su altı haznesini duyurdu

Su altında fotoğraf çekmek isteyen kişilerin tercih ettikleri su altı hazneleri arasına Nauticam tarafından eklenen NA-V2 isimli yeni model, Nikon'un 1 V2 aynasız fotoğraf makinesi için özel olarak hazırlanmış durumda. Makinenin önemli bütün tuşlarının, LCD ekranının ve vizörünün aktif olarak kullanılmasına imkan sağlayan NA-V2, makineyi 100 metre su altı derinliğine indirebiliyor. 178mm x 126mm x 106mm boyutlarında ve 970 gram ağırlığında geliştirilen hazne, 1450$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

Sigma

DpReview, Sigma'nın ince lens ayarlamalarına izin veren USB Dock modelini inceledi

Önemli fotoğraf sitelerinden DpReview'in yeni inceleme konuğu Sigma'nın USB Dock modeli oldu. Sigma marka destekli lens modellerinin bilgisayarlara bağlanarak ince ayarlar yapılmasına ve lensin yazılımının güncellenmesine imkan veren ürün, profesyonel ya da amatör fotoğrafçılara daha önce benzeri görülmemiş farklı bir olanak sunabiliyor.

Özellikle yazılımsal olarak ayrıntılı şekilde yapılan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.