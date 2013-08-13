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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Ağustos 2013"

5 yıl
351
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          
Nikon
Nauticam, Nikon'un 1 V2 isimli aynasız fotoğraf makinesi için yeni su altı haznesini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Su altında fotoğraf çekmek isteyen kişilerin tercih ettikleri su altı hazneleri arasına Nauticam tarafından eklenen NA-V2 isimli yeni model, Nikon'un 1 V2 aynasız fotoğraf makinesi için özel olarak hazırlanmış durumda. Makinenin önemli bütün tuşlarının, LCD ekranının ve vizörünün aktif olarak kullanılmasına imkan sağlayan NA-V2, makineyi 100 metre su altı derinliğine indirebiliyor. 178mm x 126mm x 106mm boyutlarında ve 970 gram ağırlığında geliştirilen hazne, 1450$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sigma
DpReview, Sigma'nın ince lens ayarlamalarına izin veren USB Dock modelini inceledi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önemli fotoğraf sitelerinden DpReview'in yeni inceleme konuğu Sigma'nın USB Dock modeli oldu. Sigma marka destekli lens modellerinin bilgisayarlara bağlanarak ince ayarlar yapılmasına ve lensin yazılımının güncellenmesine imkan veren ürün, profesyonel ya da amatör fotoğrafçılara daha önce benzeri görülmemiş farklı bir olanak sunabiliyor.
Özellikle yazılımsal olarak ayrıntılı şekilde yapılan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

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