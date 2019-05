Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Ağustos 2015"

Nikon

Yeni Nikon AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR lens modeli için ilk inceleme yayınlandı

Canon

Canon EF 800MM F/5.6 DO IS geliştiriliyor olabilir

Sektörün büyük ismi Canon, CanonRumors'un son haberine göre doğa, havacılık ve spor fotoğrafçılara hitap eden yeni lens modeli EF 800MM F/5.6 DO IS üzerinde çalışmalara başlamış olabilir. Görseli yukarıda yer alan 2001 çıkışlı Canon EF 800mm f/5.6L IS yerine geliştirildiği düşünülen lens, tahminler doğru çıkarsa DO (Diffractive optik element) teknolojisine sahip olacak ve böylece nispeten ufak gövde de CA (Köşelerde oluşan istenmeyen renkler) sorunu olmayan bir deneyim sunacak. Fiyat ise 15 ila 20 bin dolar arasında değişecek.