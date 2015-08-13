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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Ağustos 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Fujifilm
Fujifilm X-T10 "1.01" sürümüne güncellendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fujifilm, ürün gamına en son eklediği X-Sistem aynasız fotoğraf makinesi X-T10'u "1.01" sürümüne güncelledi. Yeni sürüm ile XF 90mm F/2 R LM WR için göz takip otomatik netleme performansı geliştirildi, USB kablo temelli bağlantı için Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 desteği getirildi, "FN1" fonksiyon butonu için geliştirmeler yapıldı ve JPEG ile RAW FILE CONVERTER EX2.0 kullanılarak RAW'dan dönüştürülen JPEG'ler arasındaki açı farkı ortadan kaldırıldı. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz. 
Nikon
Yeni Nikon AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR lens modeli için ilk inceleme yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Nikon'un geçtiğimiz günlerde resmi duyurusunu yaptığı yeni lensi AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR için ilk inceleme "Foto-info.si" sitesinden geldi. Otomatik netleme performansı, görüntü sabitleme sistemi, fotoğraf kalitesi ve sadece 70mm de biraz azalan keskinlik seviyesiyle büyük beğeni toplayan lens, olumsuz olaraksa yakın çekimlerdeki kötü keskinlik performansıyla dikkat çekti. Birçok örnek fotoğrafın yer aldığı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Canon
Canon EF 800MM F/5.6 DO IS geliştiriliyor olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün büyük ismi Canon, CanonRumors'un son haberine göre doğa, havacılık ve spor fotoğrafçılara hitap eden yeni lens modeli EF 800MM F/5.6 DO IS üzerinde çalışmalara başlamış olabilir. Görseli yukarıda yer alan 2001 çıkışlı Canon EF 800mm f/5.6L IS yerine geliştirildiği düşünülen lens, tahminler doğru çıkarsa DO (Diffractive optik element) teknolojisine sahip olacak ve böylece nispeten ufak gövde de CA (Köşelerde oluşan istenmeyen renkler) sorunu olmayan bir deneyim sunacak. Fiyat ise 15 ila 20 bin dolar arasında değişecek.
Günün tartışma konusu: Satın aldığınız fotoğraf makinelerini yazılımsal (Firmware) olarak güncelliyor musunuz ? Güncellemeleri yakında takip ediyor musunuz ? Güncelleme konusunda kötü bir deneyim yaşadınız mı? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.

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ezimuse 3 yıl
5dmk2 kullanıcısıyım aldığım süre boyunca 1-2 güncelleme geldi onlarıda yükledim. Magiclantern dahil herhangibir update sorunu yaşamadım.
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theyapici 3 yıl
hic bir sıkıntı yaşamadım pil doluyken güncellerim hap
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Arranger. 3 yıl
Evet.
Satın aldığınız fotoğraf makinelerini yazılımsal (Firmware) olarak güncelliyor musunuz ?

Güncellemeleri yakında takip ediyor musunuz ?

Evet.
Güncelleme konusunda kötü bir deneyim yaşadınız mı?

Hayır.
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theyapici 3 yıl
nıkon vr li 24 70 gerekliydi eskisi gunumuz makınelerınde gerı kalıyordu. Makinenin firmware i cıktıgında direkt yüklüyorum 5d miii kulllanıcısıyım
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