Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Aralık 2013"

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Olympus





Olympus’un 25mm F/1.8 lensi Şubat ayında duyurulabilir

Sektörün önemli oyuncularından Olympus, gelen dedikodulara göre 25mm F/1.8 lens modelini 2014 Şubat ayında resmi olarak duyuracak. Panasonic’in 20mm F/1.7 lensinden biraz daha kalın, Leica’nın 25mm F/1.4 lensinden ise ucuz olacağı belirtilen 25mm F/1.8, yine Şubat ayında duyurulması beklenen giriş seviyesi yeni OMD fotoğraf makinesi yanında da karşımıza çıkabilir.





Not: Görsel Panasonic 20mm F/1.7 lens modeline aittir.













Zeiss





Zeiss, Otus 85mm F/1.4 lensinin 2014 içerisinde kullanıcıların beğenisine sunacak

Dünyanın en prestijli lens firmalarından Zeiss, geçtiğimiz Ekim ayında duyurduğu Otus 55mm F1.4 lensinin yanına, bir kullanıcıya verdiği cevap üzerinden kesinleştiği kadarıyla Otus 85mm F/1.4 modelini de ekleyecek. 2014 yılı içerisinde ortalama 4000$ fiyat seviyesinde satışa sunulması beklenen lens, sunduğu odak uzaklığı ve diyafram değeriyle portre çekimleri için çok iyi bir alternatif oluşturacak.







