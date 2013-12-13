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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus’un 25mm F/1.8 lensi Şubat ayında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli oyuncularından Olympus, gelen dedikodulara göre 25mm F/1.8 lens modelini 2014 Şubat ayında resmi olarak duyuracak. Panasonic’in 20mm F/1.7 lensinden biraz daha kalın, Leica’nın 25mm F/1.4 lensinden ise ucuz olacağı belirtilen 25mm F/1.8, yine Şubat ayında duyurulması beklenen giriş seviyesi yeni OMD fotoğraf makinesi yanında da karşımıza çıkabilir.

Not: Görsel Panasonic 20mm F/1.7 lens modeline aittir.



Zeiss

Zeiss, Otus 85mm F/1.4 lensinin 2014 içerisinde kullanıcıların beğenisine sunacak
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyanın en prestijli lens firmalarından Zeiss, geçtiğimiz Ekim ayında duyurduğu Otus 55mm F1.4 lensinin yanına, bir kullanıcıya verdiği cevap üzerinden kesinleştiği kadarıyla Otus 85mm F/1.4 modelini de ekleyecek. 2014 yılı içerisinde ortalama 4000$ fiyat seviyesinde satışa sunulması beklenen lens, sunduğu odak uzaklığı ve diyafram değeriyle portre çekimleri için çok iyi bir alternatif oluşturacak.



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Asarhaddon 5 yıl
4000$=8000 tl + vergi + küçüçük bayi kârı :) ile 13-14 bin tl. Ne olursa olsun bu fiyatın çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Artı lens bir de manuel (Şimdi bazılarınız bu lens zaten stüdyo için demesin bu kadar para verilen bir lensi adam gibi is ve otomatik odaklama sokaktada kullanabilmek lensi alan kişinin sonuna kadar hakkı) kısacası Zeiss fetişisti bir gruptan başka pek alıcısının çıkacağını düşünmüyorum
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m@hm@ 5 yıl Asarhaddon
Asarhaddon

4000$=8000 tl + vergi + küçüçük bayi kârı :) ile 13-14 bin tl. Ne olursa olsun bu fiyatın çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Artı lens bir de manuel (Şimdi bazılarınız bu lens zaten stüdyo için demesin bu kadar para verilen bir lensi adam gibi is ve otomatik odaklama sokaktada kullanabilmek lensi alan kişinin sonuna kadar hakkı) kısacası Zeiss fetişisti bir gruptan başka pek alıcısının çıkacağını düşünmüyorum

Zeiss Sadece sony'e af olarak lens üretiyor Sony gövdelerde af olarak çalışacak diğer gövdelerde mf,ne olursa olsun o parayı o lense vermem o parayı vermem için 10-200 f1.8 lens yapmaları lazım :) bi lens alıp bide makina sezonu kapatayım
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