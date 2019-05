Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Eylül 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon EF 600mm f/4L IS DO BR USM lensin prototipi görüntülendi

New York'da düzenlenen "Canon Expo 2015" kapsamında geleceğe yön verecek teknolojilerini tanıtan Canon, kısa ancak büyük gövdesiyle dikkatleri üzerine çeken EF 600mm f/4L IS DO BR USM lens modelinin prototip halini de görücüye çıkarttı. DO yani "diffractive optics" üzerine kurulan ve bu sayede kompakt bir form faktörüne ulaşan lens, satışa çıkması halinde özellikle doğa yaşam fotoğrafçılarından çok büyük talep görebilir. Lens için etkinlik kapsamında çekilen bütün fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.