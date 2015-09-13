Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Eylül 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon EF 600mm f/4L IS DO BR USM lensin prototipi görüntülendi
New York'da düzenlenen "Canon Expo 2015" kapsamında geleceğe yön verecek teknolojilerini tanıtan Canon, kısa ancak büyük gövdesiyle dikkatleri üzerine çeken EF 600mm f/4L IS DO BR USM lens modelinin prototip halini de görücüye çıkarttı. DO yani "diffractive optics" üzerine kurulan ve bu sayede kompakt bir form faktörüne ulaşan lens, satışa çıkması halinde özellikle doğa yaşam fotoğrafçılarından çok büyük talep görebilir. Lens için etkinlik kapsamında çekilen bütün fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.
Canon'un 120MP'lik DSLR fotoğraf makinesi depolama sorunları yaşatacak
Görüntüleme devi Canon'un kısa süre önce üzerinde çalıştığını duyurduğu 120MP'lik APS-H CMOS sensöre sahip fotoğraf makinesi, gelen son bilgilere göre kullanıcılarına ciddi depolama sorunları yaşatacak. Her bir RAW fotoğrafının 250MB seviyesinde olduğu belirtilen kamera, böylece 32GB'lık hafıza kartına 150 fotoğraf, 1TB'lık harici depolama birimine ise 4,700 civarı fotoğraf kaydedebilecek. Görünüşe bakılırsa yakın zaman içerisinde 512GB gibi şuan için çok büyük görünen hafıza kartları dahi standart hale gelecek.
Sigma
Sigma, MFT sistem için hazırladığı yeni lensini bu ay duyuracak
Önemli lens üreticilerinden Sigma, PhotoRumors'un son haberine göre MFT sistem fotoğraf makineleri için geliştirdiği 24mm F/2.8 DN lens modelini Eylül ayı içerisinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Hali hazırda satılan 60mm F/2.8 DN, 19mm F/2.8 DN ve 30mm F/2.8 DN yanına eklenecek olan lens, yüksek ihtimalle siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak ve oldukça keskin bir alternatif oluşturacak. Lensin bir ihtimal Sony E-Bayonet versiyonu da bekleniyor.
Nikon
Nikon 1 V4 hakkında ilk bilgiler geldi
1 Serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesiyle beklediği başarıyı elde edemeyen Nikon, NikonRumors'un yayınladığı son bilgilere göre 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi V4 üzerinde çalışma gösteriyor. 2016'nın ilk çeyreğinde duyurulması beklenen model, teknik olaraksa 18.4MP'lik V3'den farklı 22.6MP çözünürlüğünde sensöre, tamamen hareketli LCD ekrana ve oldukça hızlı otomatik netleme performansı sahip olacak.
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Zaten hep 120 MP çekmicenya olmadı USB lerle Harddisk bağlantısı yapılır.