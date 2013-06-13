Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon

Nikon, 80 milyon lens üretim miktarına ulaştığını açıkladı

Dünyanın en eski ve büyük görüntüleme şirketlerinden Nikon, 1933 yılında üretmeye başladığı (Üretilen ilk Nikkor lens: Aero-NIKKOR 50cm f/4.8 lens) Nikkor lens ailesi ile 80 milyon üretim miktarına ulaştığını açıkladı. Bu açıklama doğrultusunda 80 yılda 80 milyon lens ürettiğini öğrendiğimiz firma, geçen uzun zaman içerisinde ürün gamını da ciddi oradan geliştirdi.

Olympus

Olympus, OM-D ve PEN fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı

OM-D E-M5 ve PEN serisi E-P3, E-P2, E-PL5, E-PL3, E-PL2, E-PL1, E-PM2 ve E-PM 1 fotoğraf makineleri için toplu yazılım güncellemesi yayınlanan Olympus, bu güncellemeler ile makinelere genel olarak yeni VF-4 elektronik vizör desteğini eklemiş ve dokunmatik ekranlı modeller için kararlılık geliştirmeleri yapmış durumda.

Firma tarafından yayınlanan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.





Canon

DPReview, Canon EF 40mm f/2.8 STM lens incelemesini yayınladı

Son zamanlarda birçok yeni inceleme ile karşımıza çıkan DPReview'in yeni konuğu Canon'un EF 40mm f/2.8 STM lens modeli oldu. Lensi optik kalite, ufak boyut, sessiz otomatik netleme sistemi, başarılı elektronik manuel netleme sistemi, malzeme kalitesi ve düşük fiyat gibi konular açısından ile beğenen site, olumsuz olarak parasoley desteği olmamasını ve otomatik netleme sisteminin performansının yeterli olmamasını gösterdi.

Ortalama puanı 84 olan ve DPReview Altın Ödülü almaya hak kazanan Canon EF 40mm f/2.8 STM lens incelemesine ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.







