Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Haziran 2014"

4 yıl
304
1
7
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sigma

Sigma’nın ilginç tasarımlı DP2 Quattro kompakt fotoğraf makinesinin resmi satış fiyatı açıklandı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Daha çok ürettiği lensler ile tanınan Sigma’nın tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz fotoğraf makinesi Quattro DP2, resmi olarak 999$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ağustos ayı sonunda raflardaki yerini alacağı belirtilen fotoğraf makinesi, özellikle ilginç tasarımı ve 30 megapiksel çözünürlüğündeki APS-C Foveon X3 Quattro sensörüyle dikkatleri üzerine çekiyor. (FB)


Canon

Canon 7D Mark 2 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un çıkışı uzun zamandır beklenen nadir modellerinden 7D Mark 2 hakkında Canon Rumors tarafından yeni teknik detaylar aktarıldı. Bu doğrultuda mod tekerliği yer almayan EOS-1 tarzı üst plakaya, dahili flaşa ve Wi-Fi ile GPS gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olacağı belirtilen 7D halefi, aynı zamanda beraberinde yeni bir STM kit lens ile yeni L serisi zoom lens de getirecek. Resmi duyuru içinse halen 18 Ağustos tarihine işaret ediliyor. (CR)


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grafman09 4 yıl
Merhaba sorum ilgilenen arkadaşlara, 1000 tl altı aynasız fotoğraf makinası arıyorum. Olympus epl3 - Canon eos M - Samsung nx serileri baktım.. samsungun netlemesinden pek memnun kalmadım, mağazada inceledim.. Olympus 12.1 mp çok hızlı netleme yapıyor. Denediğm sürece bozuk sarsıntılı foto görmedim hiç,, eos m i incelemedim.. Tavsiyeleriniz varsa yardımcı olursanız sevinirim..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 4 yıl
grafman09

Merhaba sorum ilgilenen arkadaşlara, 1000 tl altı aynasız fotoğraf makinası arıyorum. Olympus epl3 - Canon eos M - Samsung nx serileri baktım.. samsungun netlemesinden pek memnun kalmadım, mağazada inceledim.. Olympus 12.1 mp çok hızlı netleme yapıyor. Denediğm sürece bozuk sarsıntılı foto görmedim hiç,, eos m i incelemedim.. Tavsiyeleriniz varsa yardımcı olursanız sevinirim..

Canon EOS M incelemesini izlemediyseniz;

youtube.com/...

İnceleme 2;

forum.donanimhaber.com/...



oguzuygur.com/...

fotografbilgimerkezi.com/...

blog.fotografium.com/...

mertgundogdu.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 4 yıl grafman09
grafman09

Merhaba sorum ilgilenen arkadaşlara, 1000 tl altı aynasız fotoğraf makinası arıyorum. Olympus epl3 - Canon eos M - Samsung nx serileri baktım.. samsungun netlemesinden pek memnun kalmadım, mağazada inceledim.. Olympus 12.1 mp çok hızlı netleme yapıyor. Denediğm sürece bozuk sarsıntılı foto görmedim hiç,, eos m i incelemedim.. Tavsiyeleriniz varsa yardımcı olursanız sevinirim..

Canon EOS M incelemesini izlemediyseniz;

youtube.com/...

İnceleme 2;

forum.donanimhaber.com/...



oguzuygur.com/...

fotografbilgimerkezi.com/...

blog.fotografium.com/...

mertgundogdu.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
First_Person 4 yıl
1 serisinde mod tekeri yok muymuş? İlginç, mod seçimi nasıl yapılıyor acaba?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 4 yıl First_Person
First_Person

1 serisinde mod tekeri yok muymuş? İlginç, mod seçimi nasıl yapılıyor acaba?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimi1984 4 yıl First_Person
First_Person

1 serisinde mod tekeri yok muymuş? İlginç, mod seçimi nasıl yapılıyor acaba?


Çok garip sebebini hiç çözemedim :)

Arkadaşımda vardı bir tane 1 serisi :) İki tuşa basılı tutup tekeri çeviriyorsun İSO ayarlanıyor ,
Çektiğin fotoğrafı büyüterek bakmak için başka bir düğmeye basıp yine teker çeviriyorsun :D :D

Profesyonel gövde ya herkes kullanamasın diye sanırım öyle yapmışlar :D :D

______________________________________________________

Şu sigmada gram kafa yok :) Cillop gibi sensörün var , yeni nesil çok iyi optikler üretiyorsun...

Yap 5 tane aynasız lensi + Lensi değiştirilebilir birde aynasız yap :)

Oli/Fuji/Sony kapışmasına ortak ol :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Computex 2014: Gigabyte BRIX Gaming 4 yıl Vodafone Sony Xperia Z2 İncelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim