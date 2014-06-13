Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Haziran 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sigma
Sigma’nın ilginç tasarımlı DP2 Quattro kompakt fotoğraf makinesinin resmi satış fiyatı açıklandı
Daha çok ürettiği lensler ile tanınan Sigma’nın tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz fotoğraf makinesi Quattro DP2, resmi olarak 999$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ağustos ayı sonunda raflardaki yerini alacağı belirtilen fotoğraf makinesi, özellikle ilginç tasarımı ve 30 megapiksel çözünürlüğündeki APS-C Foveon X3 Quattro sensörüyle dikkatleri üzerine çekiyor. (FB)
Canon
Canon 7D Mark 2 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor
Canon’un çıkışı uzun zamandır beklenen nadir modellerinden 7D Mark 2 hakkında Canon Rumors tarafından yeni teknik detaylar aktarıldı. Bu doğrultuda mod tekerliği yer almayan EOS-1 tarzı üst plakaya, dahili flaşa ve Wi-Fi ile GPS gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olacağı belirtilen 7D halefi, aynı zamanda beraberinde yeni bir STM kit lens ile yeni L serisi zoom lens de getirecek. Resmi duyuru içinse halen 18 Ağustos tarihine işaret ediliyor. (CR)
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Canon EOS M incelemesini izlemediyseniz;
youtube.com/...
İnceleme 2;
forum.donanimhaber.com/...
oguzuygur.com/...
fotografbilgimerkezi.com/...
blog.fotografium.com/...
mertgundogdu.com/...
Canon EOS M incelemesini izlemediyseniz;
youtube.com/...
İnceleme 2;
forum.donanimhaber.com/...
oguzuygur.com/...
fotografbilgimerkezi.com/...
blog.fotografium.com/...
mertgundogdu.com/...
Çok garip sebebini hiç çözemedim :)
Arkadaşımda vardı bir tane 1 serisi :) İki tuşa basılı tutup tekeri çeviriyorsun İSO ayarlanıyor ,
Çektiğin fotoğrafı büyüterek bakmak için başka bir düğmeye basıp yine teker çeviriyorsun :D :D
Profesyonel gövde ya herkes kullanamasın diye sanırım öyle yapmışlar :D :D
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Şu sigmada gram kafa yok :) Cillop gibi sensörün var , yeni nesil çok iyi optikler üretiyorsun...
Yap 5 tane aynasız lensi + Lensi değiştirilebilir birde aynasız yap :)
Oli/Fuji/Sony kapışmasına ortak ol :)