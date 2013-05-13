Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Hasselblad

İlk incelemelere göre Hasselblad Lunar, malzeme kalitesi açısından hayal kırıklığı yaratıyor

Ürettiği orta format fotoğraf makineleri ile bilinen Hasselblad'ın yeni geliştirdiği aynasız sistem fotoğraf makinesi Lunar, yapılan ilk incelemeler sonucunda malzeme kalitesi açısından beğenilmedi. Teknik olarak Sony'nin NEX-7 fotoğraf makinesi üzerine kurulmuş olan Lunar, deneme şansı elde kullanıcılar tarafından düşük malzeme kalitesi, ucuz plastik hissiyatı oluşturan kontrol butonları ve kötü kaplama yapısı açısından büyük eleştiri topladı.

Hasselblad Lunar aynasız fotoğraf makinesinin malzeme kalitesi açısından çok fazla eleştirilmesinin en büyük nedeni, piyasaya 6,500$ gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip olarak çıkacak olması.

Samsung

Samsung’un NX-R isimli fotoğraf makinesine ait olduğu tahmin edilen yeni görseller ortaya çıktı

Daha önce Samsung'un resmi sitesi üzerinde ve Wi-Fi sertifikasında ismi görüntülenen NX-R aynasız fotoğraf makinesi, yayınlanan yeni görsellere göre NX serisi ile benzer çizgileri taşıyor. Geçtiğimiz aylarda FF (Tam Kare) sensör ile piyasaya çıkacağı hakkında haberler yapılan NX-R'ın teknik ayrıntıları halen tam olarak bilinmese de, ortaya çıkan görsellere bakarak lensleri değiştirilebilir yapıya, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine ve harici aksesuarlar için Hot Shoe bağlantısına sahip olduğunu söylenebiliyor. Ayrıca görsellerde Samsung 16mm ve 20-50mm olmak üzere iki adet aynasız lens modeli de yer alıyor.

Canon

Canon EF 200-400mm f/4L IS 1.4x lens yakında geliyor

Canon'un uzun zamandır konuşulan yeni süper-telefoto lens modeli EF 200-400mm f/4L IS 1.4x, söylentiler doğru çıkarsa ya 14 Mayıs tarihinde ya da firma tarafından yapılacak 31 Mayıs basın etkinliğinde resmi olarak duyurulacak. Dahili " Telekonvertör" özelliği ve sunduğu aralık ile spor/vahşi yaşam fotoğrafçıları için geliştirilmiş olan lens, 10,000$ üzerinde bir fiyat etiketine sahip olacak.