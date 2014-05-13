Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Mayıs 2014"

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Olympus
E-Mount FF (Tam Kare) Olympus OMD hakkında ilk bilgiler geldi
Sektörün öne çıkan dedikodu sitelerinden 4/3Rumors, E-Mount FF (Tam Kare) Olympus OMD fotoğraf makinesinin eline geçen ilk teknik bilgilerini yayınladı. İsimsiz bir kaynaktan gelen ve yüksek ihtimalle sahte olan bilgilere göre bu ilginç fotoğraf makinesi Photokina fuarı kapsamında karşımıza şu şekilde çıkabilir;
- Son üretimi 32 MP çözünürlüğünde FF (Tam Kare) sensör
- 50-102,400 ISO aralığı
- E-Mount bağlantı yapısı
- Saniyede 3 kare seri çekim hızı
- Olympus tarafından yeni geliştirilmiş çift çekirdekli işlemci
- Sensör tabanlı titreşim önleme sistemi yer almayacak
- USB 3.0 temelli bağlantı seçeneği
E-Mount FF Olympus OMD fotoğraf makinesi hakkında daha doğru bilgilerin kısa süre içerisinde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. (43R)
Sony
Sony’den iki yeni A-Mount FF (Tam Kare) model gelebilir
Fotoğraf dünyasının son dönemdeki popüler firmalarından Sony, SonyAlphaRumors’un haberine göre 2014 yılı içerisinde A88 ve A99II adı verilen iki yeni A-Mount FF (Tam Kare) fotoğraf makinesiyle karşımıza çıkabilir. Giriş seviyesi ve üst seviye tam kare olarak nitelendirilen modeller, iki yıldır piyasada yer alan FF A-Mount A99’ın üzerine önemli teknik avantajlar koyarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayabilirler. Bu arada firmanın RX100MII duyurusu ve A7s resmi fiyat açıklaması için halen 15 Mayıs tarihi gösteriliyor. (SAR)
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nerdeyse 1 yıldır hep aklımda dolanıyor nıye ff omd cıkarmıyor bu oly dıye
sony ff lere gectıgınde gonulden cok ıstemıstım haberı okuyunca cok sevındım
Hızlı okumanın kurbanı olmuşsunuz sanırım; Yüz iki bin 400