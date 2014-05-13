Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Mayıs 2014"

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Olympus





E-Mount FF (Tam Kare) Olympus OMD hakkında ilk bilgiler geldi

Sektörün öne çıkan dedikodu sitelerinden 4/3Rumors, E-Mount FF (Tam Kare) Olympus OMD fotoğraf makinesinin eline geçen ilk teknik bilgilerini yayınladı. İsimsiz bir kaynaktan gelen ve yüksek ihtimalle sahte olan bilgilere göre bu ilginç fotoğraf makinesi Photokina fuarı kapsamında karşımıza şu şekilde çıkabilir;





Son üretimi 32 MP çözünürlüğünde FF (Tam Kare) sensör

50-102,400 ISO aralığı

E-Mount bağlantı yapısı

Saniyede 3 kare seri çekim hızı

Olympus tarafından yeni geliştirilmiş çift çekirdekli işlemci

Sensör tabanlı titreşim önleme sistemi yer almayacak

USB 3.0 temelli bağlantı seçeneği





E-Mount FF Olympus OMD fotoğraf makinesi hakkında daha doğru bilgilerin kısa süre içerisinde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. (43R)









Sony





Sony’den iki yeni A-Mount FF (Tam Kare) model gelebilir

Fotoğraf dünyasının son dönemdeki popüler firmalarından Sony, SonyAlphaRumors’un haberine göre 2014 yılı içerisinde A88 ve A99II adı verilen iki yeni A-Mount FF (Tam Kare) fotoğraf makinesiyle karşımıza çıkabilir. Giriş seviyesi ve üst seviye tam kare olarak nitelendirilen modeller, iki yıldır piyasada yer alan FF A-Mount A99’ın üzerine önemli teknik avantajlar koyarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayabilirler. Bu arada firmanın RX100MII duyurusu ve A7s resmi fiyat açıklaması için halen 15 Mayıs tarihi gösteriliyor. (SAR)



