Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Mayıs 2015"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm

Fujifilm'in yeni ürünleri hakkında görseller ortaya çıkmaya devam ediyor

Fujifilm'in kısa süre içerisinde duyurması beklenen aynasız fotoğraf makinesi X-T10 ile XF 90mm F/2 LM WR lenslerin yeni görselleri ortaya çıktı. X-T10 tasarımsal olarak X-T1'in sıkıştırılmış hali gibi görünürken, XF 90mm F/2 LM WR ise firmanın standart tasarım çizgisinde karşımıza çıkıyor





Nikon

NikonRumors, Nikon'dan beklentilerini yayınladı

Nikon'a yakın önemli kaynakları bulunan NikonRumors , şirketin geleceğine yönelik ufak bir derleme hazırladı. Bu doğrultuda Nikon'un iki faklı model halinde yeni Coolpix kameralar üzerinde çalıştığını söyleyen site, bu modellerin 4K video çekebileceğini ve 1-inç ya da APS-C sensör boyutu taşıyabileceğini belirtti. D4 yerin hazırlanan D5 modelinin de saniyede 15 kare seri çekim hızıyla 2016 Ocak ayında duyurulabileceğini yazan NikonRumors, ayrıca 1 serisinin yeni lenslerle desteklenebileceğini ve Nikon'un lens-kamera (Akıllı telefonlar için) sektörüne giriş yapabileceğini söyledi.

Canon

Canon 7D Mark 2 için yazılım güncellemesi yayınladı

Canon'un en yeni DSLR fotoğraf makineleri arasında yer alan 7D Mark 2, yazılımsal olarak 1.04 sürümüne güncellendi. Bu güncelleme ile geçtiğimiz günlerde haberini verdiğimiz AF sorunu dahil birçok önemli hatadan kurtulan 7D Mark 2, çok daha kararlı hale getirilmiş durumda. Yeni sürümüne direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





İnceleme

DigitalRev Tv, Zeiss Loxia 35mm ve 50mm f/2 incelemesini yayınladı

YouTube'un fotoğraf odaklı en büyük kanalı DigitalRev TV, bu sefer Sony'nin E-Bayonet fotoğraf makineleriyle uyumlu Zeiss Loxia 35mm ve Zeiss Loxi 50mm f/2 lens incelemelerini yayınladı. Özellikle malzeme kaliteleri ve fotoğraf kaliteleriyle beğeni toplayan manuel lenslerin 9 dakikalık incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



