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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Nisan 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

BlackMagic

Resmi duyurular önce BlackMagic'in yeni kameraları ortaya çıktı 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Video profesyonellerini ve firmaları her yıl bir araya getiren NAB fuarı kapıları açtı ve bu doğrultuda sektörün önemli isimlerinden BlackMagic'in yeni video kameraları da resmi duyurular öncesi ortaya çıktı. BlackMagic kameraların ilki insansız hava araçları için özel olarak hazırlanan Micro Cinema Camera olurken, diğeri ise el kullanımına yönelik URSA Mini ismiyle görüntülendi. Micro Cinema Camera 13 durak dinamik aralık, Super 16 sensör ve RAW kayıt desteğiyle dikkat çekerken, URSA Mini ise 15 durak dinamik aralık sunuyor ve Super 35 sensörüyle 4.6K gibi ilginç bir değerde kayıt yapabiliyor. 

Nikon

Nikon'dan kısa vadede herhangi bir büyük sensörlü aynasız fotoğraf makinesi gelmeyecek
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nispeten ufak sensör boyutlarıyla hazırladığı 1 serisi modelleriyle aynasız fotoğraf makinesi pazarında yer alan Nikon, Dpreview'in yaptığı röportajdaki açıklamalara göre büyük sensörlü aynasız fotoğraf makinesi üretmek yerine 1 serisi üzerinde çalışmaya devam edecek. D serisi ve 1 serisi modelleriyle tüketicilere iki farklı kategori sunduklarını belirten Nikon, görüldüğü üzere DSLR tarafının satışlarını baltalamak istemiyor ve aynasız makineleri geri planda tutmaya devam ediyor.
Fujifilm

Fujifilm X-Pro 2 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fujifilm'in üzerinde çalıştığı kesinleşen yeni X-Sistem aynasız fotoğraf makinesi X-Pro 2, FujiRumors sitesinin son haberine göre iki versiyon halinde satışa sunulacak. Bu versiyonlardan ilk modelin APS-C sensör, 24MP çözünürlük ve çift hafıza kartı yuvası gibi detaylar sunacağı, ikinci versiyonun ise 25.6 x 17.3 boyutunda "APS-X (APS-C ile APS-H arasında)" sensör, 25MP ile 27MP arası çözünürlük, eski lensleri 1x çarpan faktörüyle kullanma desteği ve büyük optik + elektronik vizör taşıyacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu bilgilerin doğruluğu hakkında ise büyük vaatler şimdilik verilemiyor.


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oydelee 4 yıl
1x çarpan faktörü yanlış yazılmış sanırım. 1x zaten full frame sensöre denk gelmekte. Fujifilm'in çıkarmayı planladığı APS-X APS-C (Nikonlarda 1.5, Canonlarda 1.6 çarpan faktöre denk gelmekte) ile APS-H (1.29 çarpan faktör) arasında olacağı söylenmekte ki bu da 1.4 e denk gelmekte. Saygılarımla.
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